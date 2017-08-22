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    Пасторе не хочет становиться частью сделки по трансферу Мбаппе из «Монако»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе не собирается переходить в «Монако». Ране появилась информация, что футболист может стать часть сделки по покупке форварда Килиана Мбаппе.

    «Нет, это исключено. Моя главная цель – играть, выходить на поле в каждом матче.

    Я знаю, что здесь очень высокая конкуренция, но я готов бороться за место в составе. Сейчас я должен думать лишь о том, чтобы у меня была игровая практика.

    Уверен, у меня достаточно мастерства, чтобы играть в составе «ПСЖ», – заявил Пасторе.

    В текущем сезоне футболист сыграл в трех матча Лиги 1 за «ПСЖ», забив в них два гола.

    Источник: Goal.com

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    22.08.2017 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 августа 2017, 09:45

      Как скажут тебе, так и сделаешь!!!ты даже номер свой удержать не смог, отдал бразильцу!!!нормальный футболист после такого обращения давно бы трансфер запросил

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