Пасторе не хочет становиться частью сделки по трансферу Мбаппе из «Монако»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе не собирается переходить в «Монако». Ране появилась информация, что футболист может стать часть сделки по покупке форварда Килиана Мбаппе.

«Нет, это исключено. Моя главная цель – играть, выходить на поле в каждом матче.

Я знаю, что здесь очень высокая конкуренция, но я готов бороться за место в составе. Сейчас я должен думать лишь о том, чтобы у меня была игровая практика.

Уверен, у меня достаточно мастерства, чтобы играть в составе «ПСЖ», – заявил Пасторе.

В текущем сезоне футболист сыграл в трех матча Лиги 1 за «ПСЖ», забив в них два гола.