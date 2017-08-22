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    Руни – о 200 голах в АПЛ: «Уверен, красная сторона Манчестера порадовалась»

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от ничьей в матче второго тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1). Также 31-летний футболист прокомментировал свое достижение. Гол в ворота «горожан» стал для него 200-м в Премьер-лиге.

    «Мы чувствовали, что можем довести матч до победы, но надо отдать «Сити» должное – их позиционные перестановки усложнили нам задачу. До игры одно очко казалось приемлемым результатом, но при таких обстоятельствах команда немного разочарована.

    200-й гол в Премьер-лиге? Это было прекрасно. Было очень важно забить его в таком тяжелом матче перед двумя сложными выездами (против «Сплита» в Лиге Европы и «Челси» в АПЛ – прим. «Бомбардира»). Уверен, красная сторона Манчестера порадовалась моему достижению», – сказал Руни.

    Напомним, с 2004 по 2017 год Руни защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

    Источник: BBC

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    22.08.2017 00:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:24

      Накажи Моура)

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 августа 2017, 02:05

      В 2 м вколотил!Мастер он и в сплите мастером останется!)

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 августа 2017, 01:51

      Молодец старик, держись до дерби 9 декабря.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 августа 2017, 00:41

      Отлично капитан!)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 августа 2017, 00:36

      Руни красава ! Давай обретай вторую молодость !

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