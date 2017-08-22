Руни – о 200 голах в АПЛ: «Уверен, красная сторона Манчестера порадовалась»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от ничьей в матче второго тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1). Также 31-летний футболист прокомментировал свое достижение. Гол в ворота «горожан» стал для него 200-м в Премьер-лиге.

«Мы чувствовали, что можем довести матч до победы, но надо отдать «Сити» должное – их позиционные перестановки усложнили нам задачу. До игры одно очко казалось приемлемым результатом, но при таких обстоятельствах команда немного разочарована.

200-й гол в Премьер-лиге? Это было прекрасно. Было очень важно забить его в таком тяжелом матче перед двумя сложными выездами (против «Сплита» в Лиге Европы и «Челси» в АПЛ – прим. «Бомбардира»). Уверен, красная сторона Манчестера порадовалась моему достижению», – сказал Руни.

Напомним, с 2004 по 2017 год Руни защищал цвета «Манчестер Юнайтед».