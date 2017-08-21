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    «Ницца» не намерена продавать Сери «Барселоне» за 40 миллионов

    Французская «Ницца» не будет отдавать своего футболиста Жана Мишеля Сери «Барселоне» за 40 миллионов евро – именно такую сумму каталонцы предлагают за игрока. Переговоры между клубами по поводу трансфера должны начаться 21 августа.

    Что касается личного контракт с Сери, то этот вопрос сине-гранатовые и полузащитник уже уладили. Осталось только получить добро «Ниццы» на переход, с чем могут возникнуть проблемы, поскольку французы хотят получить больше, чем 40 миллионов.

    В контракте Сери есть пункт о выкупе в сумму отступных, равную предложенной, но, как сообщается, эта опция перестала действовать в прошлом месяце.

    Источник: L' Equipe

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    21.08.2017 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 августа 2017, 11:27

      Все хотят с Барсы по максимуму содрать , зная что Неймар ушел за огромную сумму !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 августа 2017, 18:11

      Так держать!!! Доите барсу по полной!!!

      -1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 августа 2017, 15:57

      Купили за 400 тысяч, а хотят больше 40 млн, я хуею.

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