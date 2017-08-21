«Ницца» не намерена продавать Сери «Барселоне» за 40 миллионов

Французская «Ницца» не будет отдавать своего футболиста Жана Мишеля Сери «Барселоне» за 40 миллионов евро – именно такую сумму каталонцы предлагают за игрока. Переговоры между клубами по поводу трансфера должны начаться 21 августа.

Что касается личного контракт с Сери, то этот вопрос сине-гранатовые и полузащитник уже уладили. Осталось только получить добро «Ниццы» на переход, с чем могут возникнуть проблемы, поскольку французы хотят получить больше, чем 40 миллионов.

В контракте Сери есть пункт о выкупе в сумму отступных, равную предложенной, но, как сообщается, эта опция перестала действовать в прошлом месяце.