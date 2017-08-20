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    «Барселона» может купить Сери за 40 миллионов

    Центральный полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери близок к продолжению карьеры в Испании. Как сообщается, 26-летнего футболиста решила приобрести «Барселона». Каталонцы намерены заплатить за ивуарийца 40 миллионов евро отступных. Сам футболист практически согласовал условия личного контракта. Следует отметить, что Сери «Ницце» в 2015 году обошелся всего в 700 тысяч евро.

    В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 34 матча, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    20.08.2017 07:16
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 августа 2017, 09:44

      Кажется, что болельщики Барсы ждут других, более интересных, трансферов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 августа 2017, 09:43

      Да

      0
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