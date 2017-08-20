«Барселона» может купить Сери за 40 миллионов

Центральный полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери близок к продолжению карьеры в Испании. Как сообщается, 26-летнего футболиста решила приобрести «Барселона». Каталонцы намерены заплатить за ивуарийца 40 миллионов евро отступных. Сам футболист практически согласовал условия личного контракта. Следует отметить, что Сери «Ницце» в 2015 году обошелся всего в 700 тысяч евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 34 матча, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.