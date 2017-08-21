Булыкин: «Никто не ожидал такого от «Локомотива»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин признался, что не ожидал такого исхода встречи со «Спартаком» после первых двух пропущенных голов. Он отметил, что «железнодорожники» смогли вовремя собраться, а тренеру – провести нужные замены.

«Конечно, никто не ожидал такого развития событий после двух голов «Спартака» в первом тайме. Но, во-первых, ребята – большие молодцы, что не перестали играть. А во-вторых, удаление у красно-белых серьезно сказалось на игре во второй половине встречи.

Против такой команды, как «Локомотив», сложно играть вдесятером. Также тренеру удалось угадать с заменами, и все они сыграли», – заявил Булыкин.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.