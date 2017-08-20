Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве разгромил «Тулузу», дублем отметился Неймар

Завершился очередной матч третьего тура французской Лиги 1. Парижский «ПСЖ» в очень насыщенном матче справился с «Тулузой». Два гола хозяев забил новичок коллектива Неймар.

С 69 минуты подопечные Унаи Эмери играли в меньшинстве ввиду удаления Марко Верратти.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

ПСЖ – Тулуза – 6:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Градель, 18; 1:1 – Неймар, 31; 2:1 – Рабио, 35; 3:1 – Кавани, 74 (с пенальти); 3:2 – Жульен, 78; 4:2 – Пасторе, 82; 5:2 – Курзава, 84; 6:2 – Неймар, 90+2.

Удаления: Верратти, 69 (вторая ж.к.) – нет.

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