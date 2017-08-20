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    Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве разгромил «Тулузу», дублем отметился Неймар

    Завершился очередной матч третьего тура французской Лиги 1. Парижский «ПСЖ» в очень насыщенном матче справился с «Тулузой». Два гола хозяев забил новичок коллектива Неймар.

    С 69 минуты подопечные Унаи Эмери играли в меньшинстве ввиду удаления Марко Верратти.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    ПСЖ – Тулуза – 6:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Градель, 18; 1:1 – Неймар, 31; 2:1 – Рабио, 35; 3:1 – Кавани, 74 (с пенальти); 3:2 – Жульен, 78; 4:2 – Пасторе, 82; 5:2 – Курзава, 84; 6:2 – Неймар, 90+2.

    Удаления: Верратти, 69 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 23:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 августа 2017, 09:54

      В Лиге 1 такие результаты у ПСЖ и без Неймара были . Согласен играет здорова, отдает забивает (это он умеет делать ) , но главный экзамен это ЛЧ ! Если в ЛЧ Неймар будет так же играть , тогда вопросов нет , до ЗМ совсем чуть чуть !

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 21 августа 2017, 07:35

      Неймар феерит жёстко
      Недалёко до золотого мяча

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Hasanino 21 августа 2017, 09:10

      пока есть Месси и Рон у него шансов на золотой мяч нулевые

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 августа 2017, 06:47

      Два забитых два ассистента, причём гол на 92 - шедевр!!! Браво Неймар!

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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 21 августа 2017, 06:44

      ПСЖ так держать.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 августа 2017, 06:33

      Тулуза - это конечно разминка для ПСЖ . Как то пойдет в ЛЧ ?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 августа 2017, 05:14

      Неймар сразу стал лучшим в ПСЖ

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 августа 2017, 01:53

      Неужели, реально думают, что с ним они сразу Лигу чемпионов выиграют?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > allkeeper 21 августа 2017, 09:10

      храм поставят скоро ему и будут молиться

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 августа 2017, 00:04

      потихоньку отбивает он вложенные в него миллионы.

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 21 августа 2017, 00:00

      ндааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!

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