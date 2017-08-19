Оланаре выйдет в атаке ЦСКА, Ильин и Бикфалви сыграют впереди у «Урала»

ЦСКА огласил стартовый состав на поединок седьмого тура РФПЛ против «Урала».

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Натхо, Дзагоев, Оланаре.

Матч состоится сегодня в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш». Начало – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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