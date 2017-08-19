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    Оланаре выйдет в атаке ЦСКА, Ильин и Бикфалви сыграют впереди у «Урала»

    ЦСКА огласил стартовый состав на поединок седьмого тура РФПЛ против «Урала».

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Натхо, Дзагоев, Оланаре.

    Матч состоится сегодня в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш». Начало – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    19.08.2017 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 15:14

      победы уралу

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2017, 14:22

      Черныша сливать надо! это не уровень даже Российского чемпионата хоть он и не высок )))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Derzkiy1 19 августа 2017, 15:15

      вот именно , черныш феерил с батей в лч баварию ипал, а уровень цски без чемоданов гинера пфл

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2017, 14:02

      В одного чистого нападающего?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 13:56

      наверное,его последний шанс ))

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