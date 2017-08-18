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    Пашалич: «В 17 лет мог перестать играть из-за болезни»

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал, как в юношеском возрасте мог прекратить играть в футбол. У футболиста обнаружили стафилококк.

    «Когда мне было семнадцать, когда врачи обнаружили у меня в крови стафилококк. Никто не знал, из-за чего в организм попала инфекция. Предполагают, что занес ее с едой, когда уезжал на турнир с молодежной командой «Хайдука».

    Врачи сказали: возможно, придется перестать играть. Было очень опасно. Но мне повезло, что инфекция не поразила сердце», – рассказал Пашалич.

    В нынешнем сезоне Пашалич провел три матча, забив один гол и сделав голевую передачу. «Спартак» арендовал хорватского игрока у «Челси».

    Пашалич: «Конте сказал, что «Спартак» – хороший шанс для меня»

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.08.2017 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 августа 2017, 19:47

      Не болей!!!

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