Пашалич: «В 17 лет мог перестать играть из-за болезни»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал, как в юношеском возрасте мог прекратить играть в футбол. У футболиста обнаружили стафилококк.

«Когда мне было семнадцать, когда врачи обнаружили у меня в крови стафилококк. Никто не знал, из-за чего в организм попала инфекция. Предполагают, что занес ее с едой, когда уезжал на турнир с молодежной командой «Хайдука».

Врачи сказали: возможно, придется перестать играть. Было очень опасно. Но мне повезло, что инфекция не поразила сердце», – рассказал Пашалич.

В нынешнем сезоне Пашалич провел три матча, забив один гол и сделав голевую передачу. «Спартак» арендовал хорватского игрока у «Челси».

Пашалич: «Конте сказал, что «Спартак» – хороший шанс для меня»