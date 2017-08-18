Пашалич: «Конте сказал, что «Спартак» – хороший шанс для меня»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, арендованный у «Челси», рассказал об истории перехода и ожиданиях от матча против «Локомотива».

– Как вы узнали об интересе «Спартака»?



– Сначала мне сказал агент. А затем позвонил Массимо Каррера. После разговора с ним решил, что хотел бы попробовать себя в «Спартаке». Я также общался с Антонио Конте. Он сказал, что это хороший шанс для меня, что смогу постоянно выходить на поле и совершенствовать игру. После того как подписал контракт с красно-белыми, болельщики прислали мне много сообщений в социальных сетях. Благодарю их за поддержку. Безмерно приятно. Хочу сказать, что буду защищать цвета «Спартака» сердцем.

– В субботу «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом». Что-нибудь знаете об этой команде?

– Да, потому что мой друг по сборной Чорлука играет в этом клубе. Я видел игру за Суперкубок. За несколько дней до матча узнал о том, что мной интересуются красно-белые, и решил посмотреть встречу. В субботу будет тяжелая игра, битва. Но если будем отдаваться на сто процентов, выиграем. Нам очень нужна победа. Мечтаем порадовать своих болельщиков.

В трех матчах за красно-белых 22-летний хорват забил один гол.

Игра 7-го тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» состоится завтра и начнется в 17:30 по московскому времени.