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    Пашалич: «Конте сказал, что «Спартак» – хороший шанс для меня»

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, арендованный у «Челси», рассказал об истории перехода и ожиданиях от матча против «Локомотива».

    – Как вы узнали об интересе «Спартака»?

    – Сначала мне сказал агент. А затем позвонил Массимо Каррера. После разговора с ним решил, что хотел бы попробовать себя в «Спартаке». Я также общался с Антонио Конте. Он сказал, что это хороший шанс для меня, что смогу постоянно выходить на поле и совершенствовать игру. После того как подписал контракт с красно-белыми, болельщики прислали мне много сообщений в социальных сетях. Благодарю их за поддержку. Безмерно приятно. Хочу сказать, что буду защищать цвета «Спартака» сердцем.

    – В субботу «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом». Что-нибудь знаете об этой команде?

    – Да, потому что мой друг по сборной Чорлука играет в этом клубе. Я видел игру за Суперкубок. За несколько дней до матча узнал о том, что мной интересуются красно-белые, и решил посмотреть встречу. В субботу будет тяжелая игра, битва. Но если будем отдаваться на сто процентов, выиграем. Нам очень нужна победа. Мечтаем порадовать своих болельщиков.

    В трех матчах за красно-белых 22-летний хорват забил один гол.

    Игра 7-го тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» состоится завтра и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      229728905 18 августа 2017, 17:15

      один гол + 1 передача.

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 18 августа 2017, 17:14

      Удачи.

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