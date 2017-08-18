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    Источник: Диего Коста может перейти в «Зенит»

    Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в России. По информации источника, 28-летний испанец бразильского происхождения интересен «Зениту». При этом сообщается, что руководство петербургского клуба не отправляло официального запроса на трансфер.

    В апреле Коста сказал, что не чувствует себя счастливым в Лондоне. Позже появилась информация об интересе к игроку сборной Испании со стороны «Атлетико», за который он выступал с 2010 по 2014 год. Форвард пропустил предсезонные сборы «пенсионеров» и находится в отпуске уже более 60-ти дней. 14 августа «Бомбардир» опубликовал интервью Косты, в котором игрок рассказал о своем положении.

    В минувшем сезоне Коста забил 22 гола и отдал восемь результативных передач в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 50 миллионов евро.

    Источник: ФАН

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    18.08.2017 16:56
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 августа 2017, 05:07

      Ни один психически нормальный игрок с топ- статусом в наш говно-чемпионат не поедет. Минусуйте меня семеро, но надо быть полным идиотом, чтобы в 28 лет ехать сюда в надежде сыграть несколько игр в ЛЕ:)))

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 августа 2017, 21:59

      Бред сивой(а может еще и пьяной) кобылы-очень мягенько сказано...

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 августа 2017, 21:04

      Даже не дочитал... Очень смешно стало...

      -2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 августа 2017, 20:45

      странно, неужели такой крутой нап никому не интересен больше?! очередь должна выстраиваться

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 августа 2017, 20:22

      Бред полный. Лет через 10 Коста может и перейдёт в Зенит. Парень что карьеру загубить хочет

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 августа 2017, 19:58

      А почему не Месси?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 августа 2017, 19:18

      Ну если только лямов за 15-20! На трансфермаркете ценник на него просто неадекватный !

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 августа 2017, 19:06

      Афтор жжот

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 августа 2017, 19:04

      Какой Диего , какой Коста , какой Зенит ?????? В этой цепочке нет связующих звеньев )))) !

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 18:44

      фан фуфло

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