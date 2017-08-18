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Источник: Диего Коста может перейти в «Зенит»

18 августа 2017, 16:56
28

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в России. По информации источника, 28-летний испанец бразильского происхождения интересен «Зениту». При этом сообщается, что руководство петербургского клуба не отправляло официального запроса на трансфер.

В апреле Коста сказал, что не чувствует себя счастливым в Лондоне. Позже появилась информация об интересе к игроку сборной Испании со стороны «Атлетико», за который он выступал с 2010 по 2014 год. Форвард пропустил предсезонные сборы «пенсионеров» и находится в отпуске уже более 60-ти дней. 14 августа «Бомбардир» опубликовал интервью Косты, в котором игрок рассказал о своем положении.

В минувшем сезоне Коста забил 22 гола и отдал восемь результативных передач в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 50 миллионов евро.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Челси Коста Диего
Комментарии (28)
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oyabun
1503064809
Большего бреда в жизни своей не слышал! Ну насмешили!!! )))
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cska-62
1503065669
Пожалейте Манчини! Он же повесится! От одних только слухов об этом!
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Tajik-za Zenit
1503067064
Бомбардир ты пьян
Ответить
порт
1503067743
Редактор, что празднуем?
Ответить
Paladius
1503067768
Я только с утра подумал об этом трансфере! Почему Зенит ищет нападающего и не обратит внимания на Косту? Я думаю он бы неплохо вписался в новую схему и забивать умеет, что доказывал не раз+ценник на него завышать не будут, потому что хотят избавиться, да и связи с Абрамовичем у руководства имеются! Вот только минус, что характер у него скандальный. а Манчини таких не любит, Тевес во втором составе МС тому подтверждение!
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Обер-КанцлерЪ
1503073122
Ну если только лямов за 15-20! На трансфермаркете ценник на него просто неадекватный !
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directorpg
1503075503
А почему не Месси?
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Фан666
1503076953
Бред полный. Лет через 10 Коста может и перейдёт в Зенит. Парень что карьеру загубить хочет
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la verdad
1503079458
Даже не дочитал... Очень смешно стало...
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koli4ka
1503082777
Бред сивой(а может еще и пьяной) кобылы-очень мягенько сказано...
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