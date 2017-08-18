Источник: Диего Коста может перейти в «Зенит»

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в России. По информации источника, 28-летний испанец бразильского происхождения интересен «Зениту». При этом сообщается, что руководство петербургского клуба не отправляло официального запроса на трансфер.

В апреле Коста сказал, что не чувствует себя счастливым в Лондоне. Позже появилась информация об интересе к игроку сборной Испании со стороны «Атлетико», за который он выступал с 2010 по 2014 год. Форвард пропустил предсезонные сборы «пенсионеров» и находится в отпуске уже более 60-ти дней. 14 августа «Бомбардир» опубликовал интервью Косты, в котором игрок рассказал о своем положении.

В минувшем сезоне Коста забил 22 гола и отдал восемь результативных передач в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 50 миллионов евро.