Диего Коста признался, что не чувствует себя счастливым в Лондоне

Нападающий «Челси» Диего Коста дал понять, что не получает особого удовольствия от проживания в Лондоне. При этом испанец подчеркнул, что рад выступать за синих.

«Я всегда честен с людьми. Хочу сказать, что в «Челси» меня все устраивает. У нас потрясающие болельщики, а наша команда побеждает.

Да, я доволен положением вещей в клубе, но не могу сказать, что я всем доволен в Лондоне. Это абсолютно разные вещи», – подчеркнул форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста забил 17 голов и сделал шесть результативных передач в 29 встречах.