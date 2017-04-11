Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Диего Коста признался, что не чувствует себя счастливым в Лондоне

    Нападающий «Челси» Диего Коста дал понять, что не получает особого удовольствия от проживания в Лондоне. При этом испанец подчеркнул, что рад выступать за синих.

    «Я всегда честен с людьми. Хочу сказать, что в «Челси» меня все устраивает. У нас потрясающие болельщики, а наша команда побеждает.

    Да, я доволен положением вещей в клубе, но не могу сказать, что я всем доволен в Лондоне. Это абсолютно разные вещи», – подчеркнул форвард.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста забил 17 голов и сделал шесть результативных передач в 29 встречах.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 апреля 2017, 19:14

      Обратите внимание на Харри Кейна!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 11 апреля 2017, 19:31

      Иди к Барселона там людоедам будете в мести охотиться на сливочным,и там будешь счастлив

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 апреля 2017, 10:59

      Ну и езжай в китай, про тебя быстренько все забудут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11