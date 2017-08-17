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    Орлов: «Половина футболистов «Спартака» не готова играть на высоком уровне»

    Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку действиям московского «Спартака» в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2). По мнению журналиста, защитник Дмитрий Комбаров попадает в состав красно-белых незаслуженно.

    «В матче с ЦСКА «Спартаку» не хватило концентрации и внимания. Денис Глушаков и Комбаров все еще не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Александр Головин прошел Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Массимо Каррера ставит.

    Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Напомним, что после шести туров «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 19:24
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 18 августа 2017, 11:44

      Честно и справедливо сказал Геннадий Сергеевич.

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 августа 2017, 11:15

      Риторический вопрос: Кто сегодня может поручиться со 100% гарантией,что Зенит
      пройдет голландца?
      Есть такие?
      Имена ,с адресом попрошу.
      С меня ящик пивасика...лучше,если кто то с Питера ,так дешевле ..
      В Ивангороде ,с оказией .передадут.!
      ps Ваши варианты ,но до игры....хочу страстей,а то здесь только и делаем что бурчим...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 18 августа 2017, 15:19

      ...прошло уже 4 часа - ни звука..
      похоже есть сомневающиеся)))

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 августа 2017, 23:47

      а в зените 2 состава не готовы играть и что? деньги же надо отмыть

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 17 августа 2017, 23:23

      Гэня-Ыкспэрт ышо тотъ...

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 17 августа 2017, 23:05

      половина не готова играть, а другая половина готова, но не играет

      2
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      Рейтинг: +41

      avfc71 17 августа 2017, 23:03

      Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне это про Спартак, а это про Зенит: экс-игрок «Зенита» Мельников назвал игру команды против «Утрехта» удручающей Матч не просто озадачил, а поселил сомнение насчет нашей команды. Я давно не видел настолько беспомощного «Зенита», с низкой скоростью передвижения по полю и большим браком в действиях. Честно скажу: игра оставила удручающее впечатление.
      если посмотреть то у Зенита два равноценных состава и как играть будет Зенит в лиге европы если всё таки пройдёт Утрехт?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 августа 2017, 22:59

      Хотелось бы услышать также мнение господина Орлова об уровне игроков Зенита после игры с Утрехтом...

      0
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      Рейтинг: +10

      Sedsss 17 августа 2017, 22:33

      И тут Остапа понесло...

      0
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 17 августа 2017, 22:19

      Какая разница: готовы или не готовы.Сыграют-будет видно:ругать или хвалить.Но за страну болеть надо.

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 августа 2017, 22:12

      Орлов действительно левый комментатор, хоть звук выключай. Про Комбарова, конечно, правильно сказал, но остальные нормальный российский уровень, 6-е место в рейтинге УЕФА.

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