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  • Орлов: «Половина футболистов «Спартака» не готова играть на высоком уровне»

Орлов: «Половина футболистов «Спартака» не готова играть на высоком уровне»

17 августа 2017, 19:24
55

Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку действиям московского «Спартака» в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2). По мнению журналиста, защитник Дмитрий Комбаров попадает в состав красно-белых незаслуженно.

«В матче с ЦСКА «Спартаку» не хватило концентрации и внимания. Денис Глушаков и Комбаров все еще не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Александр Головин прошел Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Массимо Каррера ставит.

Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что после шести туров «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Орлов Геннадий
Комментарии (55)
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Andrering87
1502987273
вот че он трынчит то..лучше бы так про зеню сказал после игры в ЛЕ...там видно было все наглядно...
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Lamantyn
1502987364
Что же он Зеню после вчерашнего не разбирает?..) кто там готов, а кто нет..;)
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alex1951
1502987683
..так и подрывает Орлову ответить: А Зенит готов играть на высоком уровне?
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dok66
1502987851
Гена , ты спец по Зениту ! Почему молчишь по вчерашнему матчу ?
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SparMos
1502988373
лучше бы крышу на бомж-арене починил,чтоб не текла,великий специалист футбола,Бней-Йегуда и Утрехт показали на что способен зенит
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zico2205
1502988455
Гена , вообще то , лучше бы о Зените рассуждал...Сколько ,например ,еще народных денег нужно выбросить на ветер, чтобы его любимый Зеня , теперь уже окончательно опозорился в Европе??? А о Спартаке: После чемпионского сезона, практически у всех команд, наступает просто психологический спад...И Спартак -не исключение...Задача тренера в этот момент- встряхнуть,перезагрузить команду ...Надеюсь это произойдет в матчах Лиги Чемпионов...Как в прошлом сезоне было с Лестером...Очень надеюсь....Хотя за Спартак никогда в жизни не болел....
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Leon_ARS
1502991309
А зенитушка, в этом сезоне, два раза уже подосрал, в копилку России коэффициента УЕФА !
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Павелий
1502992479
Половина мозга Орлова не готова адекватно мыслить.
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Popularov
1502994703
У Спартака очень хороший состав! Дай Бог, другим командам такой состав ИМЕТЬ! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ! Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17! Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!! Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!! ВСЕ видели и вы видели! Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было. Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было у Спартака не только моментов, но и подходов. Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше. Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно. Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО, вот и ПРОВАЛИЛИ старт нового футбольного сезона.
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Кулёк соли
1502997569
Какая разница: готовы или не готовы.Сыграют-будет видно:ругать или хвалить.Но за страну болеть надо.
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