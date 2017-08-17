Орлов: «Половина футболистов «Спартака» не готова играть на высоком уровне»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку действиям московского «Спартака» в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2). По мнению журналиста, защитник Дмитрий Комбаров попадает в состав красно-белых незаслуженно.

«В матче с ЦСКА «Спартаку» не хватило концентрации и внимания. Денис Глушаков и Комбаров все еще не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Александр Головин прошел Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Массимо Каррера ставит.

Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что после шести туров «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице.