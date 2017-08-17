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    Агент: «Главный тренер ЦСКА Гончаренко весной был заинтересован в Стоцком»

    Агент полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого прокомментировал информацию, что его клиент входит в сферу интересов ЦСКА. Как отметил Олег Еремин, армейцы рассматривали вариант подписания хавбека еще весной.

    «Да, интерес к Стоцкому у Виктора Гончаренко точно был. Когда? Точно не помню, но, кажется, весной.

    В переговорах между клубами не участвую, я выступаю от имени футболиста. У меня информации по поводу официального предложения нет, лучше этот вопрос адресовать в клуб. Может быть, «Уфа» его и получила уже, но я не в курсе», – заявил агент.

    Ранее в руководстве «Уфы» отметили, что не получали официального запроса на трансфер футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 15:41
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