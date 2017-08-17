Газизов: «Нет желания даже комментировать интерес ЦСКА к Стоцкому»

В руководстве «Уфы» прокомментировали информацию о возможном переходе в ЦСКА полузащитника Дмитрия Стоцкого. Как отметил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов, клуб не получал официального запроса на игрока.

«Даже комментировать не хочется интерес ЦСКА к Стоцкому. Раньше другой клуб называли, теперь «армейцев». Слухи появляются постоянно, но ничего конкретного нет», — заявил Газизов.

В текущем сезоне Стоцкий провел пять матчей в рамках российской Премьер-лиги, трижды отдав результативные передачи в них.