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    Газизов: «Нет желания даже комментировать интерес ЦСКА к Стоцкому»

    В руководстве «Уфы» прокомментировали информацию о возможном переходе в ЦСКА полузащитника Дмитрия Стоцкого. Как отметил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов, клуб не получал официального запроса на игрока.

    «Даже комментировать не хочется интерес ЦСКА к Стоцкому. Раньше другой клуб называли, теперь «армейцев». Слухи появляются постоянно, но ничего конкретного нет», — заявил Газизов.

    В текущем сезоне Стоцкий провел пять матчей в рамках российской Премьер-лиги, трижды отдав результативные передачи в них.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2017 14:11
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