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    Головин: «Каждый футболист хочет поиграть в Европе. Я не исключение»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Он бы хотел попробовать свои силы в «Арсенале», представители которого присутствовали на столичном дерби со «Спартаком».

    Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

    – Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало – либо сейчас, либо зимой?

    – Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как (улыбается). Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».

    – Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?

    – Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, вне зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.

    – А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?

    – Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри. Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет.

    – А вас не смущает пример Зинченко? Украинца позвали в «Манчестер Сити», который отдал его в аренду ПСВ, но и в Голландии он играл нечасто...

    – Считаю, ничего страшного с ним не случилось. В принципе, было понятно, что его сначала отдадут в аренду. В «Сити» собраны очень сильные исполнители, высокая конкуренция. Но никакой катастрофы нет. Думаю, уже максимум через год Зинченко сможет побороться за место в составе «МС». А пока, наверное, еще немного поиграет в аренде.

    – А вы не погорячились, сказав на встрече с болельщиками, что не покинете ЦСКА, пока команда вновь не станет чемпионом?

    – Думаю, все понимают, что я сказал это не на полном серьезе. Просто ответил на вопрос. Все посмеялись. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью такие вещи. Кто знает, футбол ведь вещь непредсказуемая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 21 сентября 2017, 09:23

      все так говорят - но от Российской лавки не оторвать

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 17 августа 2017, 19:25

      да вы же кривоногие все для Англии.. сидите дома. Мундиаль просрете - и вообще никому не нужны будете!!! Какая вам европа? - пара острых пасов за матч, остальное брак...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 августа 2017, 13:01

      Боруссия для него самый оптимальный вариант.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > DeutschlandUberAlles 17 августа 2017, 17:40

      К микро тирану Тухелю? Ну не знаю, а в Арсенал вполне, Арсен любит с молодёжью перспективной работать

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