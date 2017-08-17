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  • Головин: «Каждый футболист хочет поиграть в Европе. Я не исключение»

Головин: «Каждый футболист хочет поиграть в Европе. Я не исключение»

17 августа 2017, 11:33
4

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Он бы хотел попробовать свои силы в «Арсенале», представители которого присутствовали на столичном дерби со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

– Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало – либо сейчас, либо зимой?

– Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как (улыбается). Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».

– Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?

– Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, вне зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.

– А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?

– Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри. Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет.

– А вас не смущает пример Зинченко? Украинца позвали в «Манчестер Сити», который отдал его в аренду ПСВ, но и в Голландии он играл нечасто...

– Считаю, ничего страшного с ним не случилось. В принципе, было понятно, что его сначала отдадут в аренду. В «Сити» собраны очень сильные исполнители, высокая конкуренция. Но никакой катастрофы нет. Думаю, уже максимум через год Зинченко сможет побороться за место в составе «МС». А пока, наверное, еще немного поиграет в аренде.

– А вы не погорячились, сказав на встрече с болельщиками, что не покинете ЦСКА, пока команда вновь не станет чемпионом?

– Думаю, все понимают, что я сказал это не на полном серьезе. Просто ответил на вопрос. Все посмеялись. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью такие вещи. Кто знает, футбол ведь вещь непредсказуемая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Кубок Лиги ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (4)
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DeutschlandUberAlles
1502964103
Боруссия для него самый оптимальный вариант.
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ruverzema29rus
1502987109
да вы же кривоногие все для Англии.. сидите дома. Мундиаль просрете - и вообще никому не нужны будете!!! Какая вам европа? - пара острых пасов за матч, остальное брак...
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ijgjr
1505975019
все так говорят - но от Российской лавки не оторвать
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