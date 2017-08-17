Суперкубок Испании. «Реал» вновь победил «Барселону» и завоевал трофей

«Реал» в ответном матче за Суперкубок Испании одержал победу над «Барселоной» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Марко Асенсио и Карим Бензема.

Напомним, что в первой встрече мадридский клуб выиграл у сине-гранатовых со счетом 3:1.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании. Ответный матч

Реал – Барселона – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 4; 2:0 – Бензема, 39.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич (Каземиро, 62), Кроос (Кроос, 80), Васкес, Асенсио (Эрнандес, 75), Бензема.

Барселона: тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Маскерано, Умтити, Альба (Динь, 77), Серхи Роберто, Гомеш (Деулофеу, 72), Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Месси.

Предупреждения: нет – Суарес, 89; Маскерано, 90.