Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок Испании. «Реал» вновь победил «Барселону» и завоевал трофей

Суперкубок Испании. «Реал» вновь победил «Барселону» и завоевал трофей

17 августа 2017, 01:49
32

«Реал» в ответном матче за Суперкубок Испании одержал победу над «Барселоной» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Марко Асенсио и Карим Бензема.

Напомним, что в первой встрече мадридский клуб выиграл у сине-гранатовых со счетом 3:1.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании. Ответный матч

Реал – Барселона – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 4; 2:0 – Бензема, 39.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич (Каземиро, 62), Кроос (Кроос, 80), Васкес, Асенсио (Эрнандес, 75), Бензема.

Барселона: тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Маскерано, Умтити, Альба (Динь, 77), Серхи Роберто, Гомеш (Деулофеу, 72), Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Месси.

Предупреждения: нет – Суарес, 89; Маскерано, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона Бензема Карим Асенсио Марко
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nalgiev
1502923870
Асенсио положил конечно банку)))
Ответить
Nesterenko
1502925920
Сливочные с победой!! Лучшая команда мира.
Ответить
Томь вперёд
1502931883
Случилось то, что должно было случиться. Пока, к сожалению, Барса сама на себя не похожа... Реал с заслуженной победой!
Ответить
Zubo
1502939100
Ну вот , полный провал Барселоны, куда идут народные деньги каталонцев ? Немедленно закрыть сепаратистский политпроэкт !
Ответить
Zubo
1502939193
Зидан был как игрок фуфло и как тренер тоже, ни мысли ни фантазии
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1502941307
Первый гол просто красавец!
Ответить
Real.
1502941774
С Победой Реал Мадрид.
Ответить
СШГЭС
1502943635
Реал был сильнее реально.
Ответить
Приус
1502945038
По делу, без вариантов и административного ресурса.
Ответить
Bakha_92
1502945256
Барселона медленно идет ко дну, деградация Тер Штеген как и был бревном так и остаётся.Как можно такой мяч прозевать ну вратарь Барселоны как никак, хотя бы прыгай блин чего я напрягаюсь не понимаю. Гомеш, Деулофеу,Дыр Штеген даже Суарес стал никем продавать надо более или менее таланнливых надо давать шанс в конкурентной борьбе.Стало ясно сто Бартомеу маленький президент не умеющий разумно покупать и продавать или развивать таланты игроков под руководством умного тренера.Вся Барса рушиться на глазах у всех.Такого спада не было ещё с 2005 года.Как можно так низко обходиться с таким великим клубом остаётся вопрос.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+