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    Суперкубок Испании. «Реал» вновь победил «Барселону» и завоевал трофей

    «Реал» в ответном матче за Суперкубок Испании одержал победу над «Барселоной» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Марко Асенсио и Карим Бензема.

    Напомним, что в первой встрече мадридский клуб выиграл у сине-гранатовых со счетом 3:1.

    Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка Испании.

    Суперкубок Испании. Ответный матч

    Реал – Барселона – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Асенсио, 4; 2:0 – Бензема, 39.

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич (Каземиро, 62), Кроос (Кроос, 80), Васкес, Асенсио (Эрнандес, 75), Бензема.

    Барселона: тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Маскерано, Умтити, Альба (Динь, 77), Серхи Роберто, Гомеш (Деулофеу, 72), Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Месси.

    Предупреждения: нет – Суарес, 89; Маскерано, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 01:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 17 августа 2017, 18:47

      Асенсио радует! Растёт звезда тьфу тьфу тьфу!

      0
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      Рейтинг: +14

      pekasa 17 августа 2017, 12:50

      да, Реал сейчас очень хорош !!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 августа 2017, 09:17

      Сила барсы была в Неймаре , а его продали. Не найти имм второго Неймара , просто его не сушествует. А нынешний РЕАЛ настоящая сила. Поздравляю всех мадридистов с очередным кубком

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 августа 2017, 09:11

      молодцы! так держать...

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 августа 2017, 09:01

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 17 августа 2017, 08:58

      Думаю Барсу подкосил последний сезон,много сил отдали,забили больше голов,даже пропустили меньше,чем Реал,а оказались всего лишь вторые.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2017, 08:35

      Реал короли, настала наша эпоха.)

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      Рейтинг: +151

      rerih 17 августа 2017, 08:22

      Всё по делу! Реал и без Кри могёт

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 17 августа 2017, 08:20

      Изи )))

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      Рейтинг: +15

      Bakha_92 17 августа 2017, 07:47

      Барселона медленно идет ко дну, деградация Тер Штеген как и был бревном так и остаётся.Как можно такой мяч прозевать ну вратарь Барселоны как никак, хотя бы прыгай блин чего я напрягаюсь не понимаю. Гомеш, Деулофеу,Дыр Штеген даже Суарес стал никем продавать надо более или менее таланнливых надо давать шанс в конкурентной борьбе.Стало ясно сто Бартомеу маленький президент не умеющий разумно покупать и продавать или развивать таланты игроков под руководством умного тренера.Вся Барса рушиться на глазах у всех.Такого спада не было ещё с 2005 года.Как можно так низко обходиться с таким великим клубом остаётся вопрос.

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