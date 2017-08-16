Судья Федотов получил низкую оценку за матч «Зенит» – «Ахмат»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, какие решения были приняты на заседании контрольно-квалификационной комиссии по итогам шестого тура. В частности, функционер отметил, что судья Игорь Федотов за матч «Зенит» – «Ахмат» получил низкую оценку.

«Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в своем матче. Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Гаряфия Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейства и инспектирования.

Также рассматривались решения судьи Владимира Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Марио Фернандесом.

Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Алексея Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила свое решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», – заявил Бутенко.

Добавим, что контрольно-квалифкационная комиссия занимается оценкой деятельности судей и инспекторов.