Судья Федотов получил низкую оценку за матч «Зенит» – «Ахмат»

Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского!
Что ни тур, то скандал и один громче другого!
Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
Скандалы кочуют от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!
Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола!
Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента???
Нет и ещё раз НЕТ!
Надо принимать меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе можно ПОБЕДИТЬ только с помощью ВНЕДРЕНИЯ системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
ВСЁ!!!
Судейские СКАНДАЛЫ продолжаются от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!!!
Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, какие решения были приняты на заседании контрольно-квалификационной комиссии по итогам шестого тура. В частности, функционер отметил, что судья Игорь Федотов за матч «Зенит» – «Ахмат» получил низкую оценку.
«Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в своем матче. Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Гаряфия Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейства и инспектирования.
Также рассматривались решения судьи Владимира Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Марио Фернандесом.
Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Алексея Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила свое решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», – заявил Бутенко.
Добавим, что контрольно-квалифкационная комиссия занимается оценкой деятельности судей и инспекторов.