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  • Судья Федотов получил низкую оценку за матч «Зенит» – «Ахмат»

Судья Федотов получил низкую оценку за матч «Зенит» – «Ахмат»

16 августа 2017, 17:30
9

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, какие решения были приняты на заседании контрольно-квалификационной комиссии по итогам шестого тура. В частности, функционер отметил, что судья Игорь Федотов за матч «Зенит» – «Ахмат» получил низкую оценку.

«Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в своем матче. Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Гаряфия Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейства и инспектирования.

Также рассматривались решения судьи Владимира Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Марио Фернандесом.

Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Алексея Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила свое решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», – заявил Бутенко.

Добавим, что контрольно-квалифкационная комиссия занимается оценкой деятельности судей и инспекторов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (9)
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momwig_
1502893921
Зато высокий гонорар
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paracetamol
1502894656
А чё судья Федотов. Федотов не повлиял на результат, а вот Николаев лишил Урал 2 очков. Почему его в заглавие не вынесли!
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Borz1
1502895067
Федотов хорошо заработал можно и на Канары
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ВЛАДИВОСТОК
1502896341
Честно говоря странно............вся его ошибка в том что боковой судья , который должен следить как за линией обороны так и атаки и не дал ему сигнал что вратарь Зенита грубо нарушил правила . В том месте где находился главный судья определить это нарушение не возможно . Да и честно говоря по игре шансов у команды из Грозного не было вообще и зачем нагнетать всякую ерунду....
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dok66
1502896952
Ну получили , ... и что дальше ? Удар рублем - самое лучшее !
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МасСуд
1502900931
Рфпл продажная хуйня на корню..... как и вся бюрократия
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Popularov
1502906291
Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе можно ПОБЕДИТЬ только с помощью ВНЕДРЕНИЯ системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! ВСЁ!!! Судейские СКАНДАЛЫ продолжаются от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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