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    Судья Федотов получил низкую оценку за матч «Зенит» – «Ахмат»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, какие решения были приняты на заседании контрольно-квалификационной комиссии по итогам шестого тура. В частности, функционер отметил, что судья Игорь Федотов за матч «Зенит» – «Ахмат» получил низкую оценку.

    «Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в своем матче. Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Гаряфия Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейства и инспектирования.

    Также рассматривались решения судьи Владимира Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Марио Фернандесом.

    Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Алексея Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила свое решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», – заявил Бутенко.

    Добавим, что контрольно-квалифкационная комиссия занимается оценкой деятельности судей и инспекторов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2017 17:30
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 20:58

      Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского!
      Что ни тур, то скандал и один громче другого!
      Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
      Скандалы кочуют от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!
      Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола!
      Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента???
      Нет и ещё раз НЕТ!
      Надо принимать меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
      Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе можно ПОБЕДИТЬ только с помощью ВНЕДРЕНИЯ системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
      ВСЁ!!!
      Судейские СКАНДАЛЫ продолжаются от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!!!
      Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 августа 2017, 19:28

      Рфпл продажная хуйня на корню..... как и вся бюрократия

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 августа 2017, 18:22

      Ну получили , ... и что дальше ? Удар рублем - самое лучшее !

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 августа 2017, 18:12

      Честно говоря странно............вся его ошибка в том что боковой судья , который должен следить как за линией обороны так и атаки и не дал ему сигнал что вратарь Зенита грубо нарушил правила . В том месте где находился главный судья определить это нарушение не возможно . Да и честно говоря по игре шансов у команды из Грозного не было вообще и зачем нагнетать всякую ерунду....

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Alimpasha 16 августа 2017, 19:19

      В этом матче шансов не было а про прошлое писать не к чему .

      0
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      Рейтинг: +10

      Sedsss > ВЛАДИВОСТОК 16 августа 2017, 19:33

      Ты игру то смотрел? До удаления зенит особо ничего не создавал, да забили с рикошета и все... А после удаления, уже ведя в счёте, естественно что Ахмат шёл вперёд и у бомжей, которые были в большинстве появились огромные зоны, и даже в этой ситуации они провели несколько хороших атак в одной из которых должны были забивать, но фол последней надежды, который не заметил судьишка, окончательно убил интригу и желание играть

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 августа 2017, 17:51

      Федотов хорошо заработал можно и на Канары

      1
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:44

      А чё судья Федотов. Федотов не повлиял на результат, а вот Николаев лишил Урал 2 очков. Почему его в заглавие не вынесли!

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 августа 2017, 17:32

      Зато высокий гонорар

      -1
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