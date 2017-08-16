КДК отменил штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что резонансные штрафы, наложенные на тульский «Арсенал» за неправильный выход из клубного автобуса перед матчами второго и третьего туров РФПЛ, отменены.

«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент еще не утвержден РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», – сказал функционер.

Напомним, что в техническом регламенте предписан запрет на выход игроков и персонала клубов через задние двери автобусов.

Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса