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  • КДК отменил штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса

КДК отменил штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса

16 августа 2017, 17:09
8

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что резонансные штрафы, наложенные на тульский «Арсенал» за неправильный выход из клубного автобуса перед матчами второго и третьего туров РФПЛ, отменены.

«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент еще не утвержден РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», – сказал функционер.

Напомним, что в техническом регламенте предписан запрет на выход игроков и персонала клубов через задние двери автобусов.

Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1502892654
А я уже в трамвае стал выходить через первую дверь. Поверь.
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xLINDAx
1502893214
Какая хорошая новость, одумались). Как всегда такие фокусы только у нас быть могут - технический регламент не утверждён, но штрафы лепим.., потом через почти месяц обнаруживаем несоответствия..так и живём, интрига).
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marslond
1502893568
Теперь клубы начнут выходить только через первую дверь)))чтобы назад вернули...
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paracetamol
1502894078
Поняли, что зарвались!
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dok66
1502896612
Когда есть недоверие в малом , значит будет недоверие в большем ! Испугались за себя !
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семёнычев
1502898413
Это называется мошенничеством... Одеваешь форму полиции и идёшь пастись.. КДК пасётся на футбольных полях и около стадионов..
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ARSENAL TULA
1502910412
Справедливость восторжествовала господа из РФС, раньше к полю придирались ,теперь штрафы не на чем решили собирать.
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арейская
1502935847
Оказывается КДК сам побежал впереди автобуса, регламент ещё не утверждён, а они уже начали "стричь купоны"...
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