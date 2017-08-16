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    КДК отменил штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что резонансные штрафы, наложенные на тульский «Арсенал» за неправильный выход из клубного автобуса перед матчами второго и третьего туров РФПЛ, отменены.

    «КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент еще не утвержден РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», – сказал функционер.

    Напомним, что в техническом регламенте предписан запрет на выход игроков и персонала клубов через задние двери автобусов.

    Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2017 17:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 17 августа 2017, 11:43

      хуйню не сут выход с автобуса вообще не как не относиться к футболу тем более к матчам , на всём хотят наварить бобла, они бы ещё выход из гостиниц вели бы в регламен и как и кто первым должен заходить и выходить с автобуса ,ебланы одним словом

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 августа 2017, 05:10

      Оказывается КДК сам побежал впереди автобуса, регламент ещё не утверждён, а они уже начали "стричь купоны"...

      2
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 16 августа 2017, 22:06

      Справедливость восторжествовала господа из РФС, раньше к полю придирались ,теперь штрафы не на чем решили собирать.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 августа 2017, 18:46

      Это называется мошенничеством...
      Одеваешь форму полиции и идёшь пастись.. КДК пасётся на футбольных полях и около стадионов..

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 августа 2017, 18:16

      Когда есть недоверие в малом , значит будет недоверие в большем ! Испугались за себя !

      4
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:34

      Поняли, что зарвались!

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 августа 2017, 17:26

      Теперь клубы начнут выходить только через первую дверь)))чтобы назад вернули...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 17:20

      Какая хорошая новость, одумались). Как всегда такие фокусы только у нас быть могут - технический регламент не утверждён, но штрафы лепим.., потом через почти месяц обнаруживаем несоответствия..так и живём, интрига).

      6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 августа 2017, 17:10

      А я уже в трамвае стал выходить через первую дверь.
      Поверь.

      9
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