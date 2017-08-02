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    Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса


    3
    Голосов: 9
    02.08.2017 20:50
    Туляки и КДК ссорятся из-за уникального нарушения. «Бомбардир» разбирается в ситуации.

    Что произошло

    26 июля появилась информация о том, что КДК РФС оштрафует тульский «Арсенал». Причина – неправильный выход из автобуса перед матчем. «Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – отметил глава комитета Артур Григорьянц.

    Что написано в регламенте

    Такой пункт там действительно есть. Звучит он так: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд».

    Реакция

    Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов удивлен:

    «Мне не до конца понятен смысл пункта регламента. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом»

    Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассержен:

    «Почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре. Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займет кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчемный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.

    Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Это какое-то наше непонятное ноу-хау, которое никому не нужно. Картинку вещателю можно создать более профессионально, разместив камеры в нужных местах. Поставить больше корреспондентов. Зачем загонять команды в рамки? Абсолютно абсурдный пункт в регламенте»

    Спросили и главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева. «Я знаю об этом правиле», – ответил специалист.

    Какие меры были приняты

    «Арсенал» обратился в РФПЛ с предложением пересмотреть регламент выхода команд из автобуса. «Менять регламент не надо по ходу турнира. Мы просим дать возможность его скорректировать, – отметил Балашов. – Мы попробовали правило с выходом из автобуса – не комфортно. Поверьте – от того, что часть футболистов выходит из второй двери, качество картинки не меняется».

    Что случилось сегодня

    Тульский «Арсенал» повторно оштрафован, теперь уже на 20 тысяч рублей. Причина все та же: «По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери». Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц. Ответа на просьбу о пересмотре регламента в РФПЛ пока не давали.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 9 августа 2017, 18:06

      Спросите, а как Динамовцы из моего жука иногда выходят.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2017, 23:45

      А если они в условной Москве встанут в пробку, пересядут на метро и дойдут до стадиона пешком, то их вообще с чемпионата снимут? Что за аутисты нашим футболом руководят...

      0
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      Рейтинг: +103

      romario605 5 августа 2017, 17:58

      По мне, так все понятно, это деньги, рейтинг трансляций, зрители смотрят за игроками при выходе из автобуса. Футболисты должны это соблюдать, деньги они получают не малые, поэтому не вижу смысла мычать по этому поводу игрокам.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 5 августа 2017, 09:54

      а есть в регламенте еще пункты как заходить в стадион, в раздевалку, как выходить на поле и уходить и т.д. и т.п. ))))

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 августа 2017, 15:23

      А можно через водительскую ?

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 3 августа 2017, 13:10

      Может еще плевать на поле запретят?

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 3 августа 2017, 12:54

      Это не от большого ума...

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 3 августа 2017, 12:51

      А что это вдруг "пряников" так прессовать начали с начала чемпионата???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 11:04

      Чушь полная. Бред какой-то.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 3 августа 2017, 10:53

      Это еще можно пережить. Главное чтобы не внесли поправку - выходить на бровях!

      2
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