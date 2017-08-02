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  • Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Что произошло

26 июля появилась информация о том, что КДК РФС оштрафует тульский «Арсенал». Причина – неправильный выход из автобуса перед матчем. «Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – отметил глава комитета Артур Григорьянц.

Что написано в регламенте

Такой пункт там действительно есть. Звучит он так: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд».

Реакция

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов удивлен:

«Мне не до конца понятен смысл пункта регламента. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом»

Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассержен:

«Почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре. Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займет кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчемный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.

Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Это какое-то наше непонятное ноу-хау, которое никому не нужно. Картинку вещателю можно создать более профессионально, разместив камеры в нужных местах. Поставить больше корреспондентов. Зачем загонять команды в рамки? Абсолютно абсурдный пункт в регламенте»

Спросили и главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева. «Я знаю об этом правиле», – ответил специалист.

Какие меры были приняты

«Арсенал» обратился в РФПЛ с предложением пересмотреть регламент выхода команд из автобуса. «Менять регламент не надо по ходу турнира. Мы просим дать возможность его скорректировать, – отметил Балашов. – Мы попробовали правило с выходом из автобуса – не комфортно. Поверьте – от того, что часть футболистов выходит из второй двери, качество картинки не меняется».

Что случилось сегодня

Тульский «Арсенал» повторно оштрафован, теперь уже на 20 тысяч рублей. Причина все та же: «По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери». Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц. Ответа на просьбу о пересмотре регламента в РФПЛ пока не давали.

Россия. Премьер-лига Россия Арсенал
Комментарии (31)
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Помпомпом
1501696757
Что за маразм?
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Edouard Farber
1501697757
КДК РФС НЕ хочет ЧТОБЫ ИГРОКИ ХОДИЛИ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЙ "ПРОХОД" МАРАЗМ КРЕПЧАЛ.
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пряник929
1501698181
Лучше бы РФС ввел видеоповторы или он на них стал собирать???
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Serg919
1501699695
Как говорится : "Эту страну не победить))"
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compka
1501706981
Регламент есть регламент, дьявол кроется в мелочах. Не надо пренебрегать организационными нюансами - организаторы рассчитывают на спонсоров и прибыль с трансляций. Топ-клубы соблюдают, а какой-то пряник артачится, причем демонстративно.
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арейская
1501715001
Да, регламент смешнее не придумаешь, ещё и интервал прописан, точно как зеки из автозака должны выпрыгивать, ну ладно,пусть придумал это не совсем нормальный человек, но почему ополчились именно против "Арсенала", лично наблюдала за выходом других команд, такая-же картинка...
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alansmith
1501741405
Конечно!!!! Я хотел посмотреть футбол, приготовился, а тут эти сволочи мне всё впечатление испортили своим выходом из второй двери... Пришлось переключать....
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TUMS
1501744270
Бред какой-то...
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kella
1501746810
Это еще можно пережить. Главное чтобы не внесли поправку - выходить на бровях!
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OfaZavr
1501747461
Чушь полная. Бред какой-то.
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