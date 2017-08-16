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    Газинский: «Смолов желает уехать за рубеж, но «Краснодар» не хочет его ухода»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал общественности, что форвард «быков» Федор Смолов испытывает желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Однако игроки, по словам спикера, не хотели бы расставаться с нападающим.

    «Ни для кого не секрет, что Федя для нас — большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Мое мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом.

    Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы еще на сезон. А дальше принимать решение только ему», – заявил футболист.

    Добавим, что на трансферном рынке стоимость Смолова составляет 12 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.08.2017 12:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 августа 2017, 17:27

      Нам тоже хочется видеть больше россиян в топ-лигах, но пока конкретного интереса нет даже по Смолову

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 15:26

      Смолов не играет не по причине травмы, я так думаю.

      9
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 августа 2017, 15:10

      Конечно надо уезжать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 августа 2017, 14:41

      Надо отпускать пока есть спрос и это выгодно клубу,есть же молодые Игнатьев ,Жигулев и т.д.Они придет время, будут лучше Смолова,нужно только потерпеть.Ну а Федор пусть попробует почем "хлеб " за рубежом и проверит свои способности в хорошем европейском чемпионате.

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 14:23

      Нужно попробовать, а там видно будет..27 уже, потом поздно будет и правда..

      1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 16 августа 2017, 14:13

      На кк все увидели его "высокий" уровень, если и переходить ему куда-то, то в зенит, там хоть в лч поиграет!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2017, 14:12

      А если честно- то мне как раз Краснодар больше нравится без Смолова....Многие раскрываются по новому...А со Смоловым ,вся игра сводится к тому,чтобы вывести Федора на ударную позицию и все.....А он как Кержаков в свое время- Бил,бью и буду бить....Очень шаблонная игра получается...

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      Рейтинг: +94

      Виталич 16 августа 2017, 13:56

      пусть Федька едет пробует себя..а мы посмотрим че он стоит..интересно же..

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 августа 2017, 13:56

      Да, пусть едет... Отработает контракт, и вперёд покорять Запад!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 13:52

      зае али ныть бабло есть продавайте его и берите сильнее напа, хоть лега, а лимит компенсируйте талантами из академии, профит, янбаевых шишкиных отошлите вместе с шалимовым туда где взяли

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