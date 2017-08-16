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  • Газинский: «Смолов желает уехать за рубеж, но «Краснодар» не хочет его ухода»

Газинский: «Смолов желает уехать за рубеж, но «Краснодар» не хочет его ухода»

16 августа 2017, 12:11
20

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал общественности, что форвард «быков» Федор Смолов испытывает желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Однако игроки, по словам спикера, не хотели бы расставаться с нападающим.

«Ни для кого не секрет, что Федя для нас — большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Мое мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы еще на сезон. А дальше принимать решение только ему», – заявил футболист.

Добавим, что на трансферном рынке стоимость Смолова составляет 12 миллионов евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Газинский Юрий
Комментарии (20)
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bset
1502875463
В очередной раз рукожопый Бомбардир перевернул заголовок. Если перейти по ссылке, там заголовок следующий: "Юрий Газинский: Смолов хочет прогрессировать и играть за рубежом". Бомбардир же сделал заголовок, который говорит, что Смолова в клубе уберживают. Насколько нужно быть отбитым школьником, чтобы даже из источника переворачивать факты?
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fhnv
1502876706
федя! потухнешь ,как комета во млечном пути...сиди дома!
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карасевщина
1502880745
зае али ныть бабло есть продавайте его и берите сильнее напа, хоть лега, а лимит компенсируйте талантами из академии, профит, янбаевых шишкиных отошлите вместе с шалимовым туда где взяли
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DIDI 23
1502880971
Да, пусть едет... Отработает контракт, и вперёд покорять Запад!
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Виталич
1502880990
пусть Федька едет пробует себя..а мы посмотрим че он стоит..интересно же..
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zico2205
1502881958
А если честно- то мне как раз Краснодар больше нравится без Смолова....Многие раскрываются по новому...А со Смоловым ,вся игра сводится к тому,чтобы вывести Федора на ударную позицию и все.....А он как Кержаков в свое время- Бил,бью и буду бить....Очень шаблонная игра получается...
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Альфред фаред
1502882007
На кк все увидели его "высокий" уровень, если и переходить ему куда-то, то в зенит, там хоть в лч поиграет!
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xLINDAx
1502882600
Нужно попробовать, а там видно будет..27 уже, потом поздно будет и правда..
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fanchik
1502883662
Надо отпускать пока есть спрос и это выгодно клубу,есть же молодые Игнатьев ,Жигулев и т.д.Они придет время, будут лучше Смолова,нужно только потерпеть.Ну а Федор пусть попробует почем "хлеб " за рубежом и проверит свои способности в хорошем европейском чемпионате.
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Одинокий волк Маквейд
1502886395
Смолов не играет не по причине травмы, я так думаю.
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