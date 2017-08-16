Газинский: «Смолов желает уехать за рубеж, но «Краснодар» не хочет его ухода»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал общественности, что форвард «быков» Федор Смолов испытывает желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Однако игроки, по словам спикера, не хотели бы расставаться с нападающим.

«Ни для кого не секрет, что Федя для нас — большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Мое мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы еще на сезон. А дальше принимать решение только ему», – заявил футболист.

Добавим, что на трансферном рынке стоимость Смолова составляет 12 миллионов евро.