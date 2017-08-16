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    Гришин: «С Кокориным все очень просто. Манчини поставил его на свое место»

    Бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин не торопится говорить о чемпионских перспективах «Зенита», но обещает серьезную конкуренцию со стороны армейцев, которые берут результат за счет своей сыгранности. Специалист также отметил преображение форварда клуба из Санкт-Петербурга Александра Кокорина.

    Напомним, что ЦСКА в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы обыграл на выезде «Янг Бойз», а «Зенит» в среду сыграет на этом же этапе с «Утрехтом».

    – «Зенит», в отличие от ЦСКА, играл матч чемпионата России (с «Ахматом») в воскресенье. При этом «Утрехт» провел свою игру внутреннего первенства в пятницу. Получается, голландский клуб будет иметь на два дня на восстановление больше. Не повлияет ли это негативным образом на результат? Ведь была же возможность не переносить игру в Утрехте на 16 августа, а сыграть на день позже, в четверг…

    – Это вопрос к тем, кто переносил игру. Если календарь составлен, то жаловаться на что-то – самое последнее дело. Мы профессионалы, должны играть в таком графике, какой есть. Иногда мы сами ищем какие-то проблемы. Вот, говорим, что кто-то на сутки больше восстанавливался, кто-то на сутки меньше. Это все разговоры для бедных. В английской премьер-лиге бывает так, что и двух суток не проходит между матчами (зимой в boxingday), и никто не жалуется. Если человек физически готов, то ему все равно, когда играть: через два на третий или через три на четвертый. Знаете, это вообще такой шанс отмазаться: если проигрывает команда, то говорят: «У нас было на сутки меньше на восстановление». Ерунда все это. 72 часа достаточно на восстановление.

    – ЦСКА сможет реально конкурировать с «Зенитом» в борьбе за титул чемпиона?

    – Конечно, может. «Зенит» ведь пока по сути один серьезный матч сыграл – со «Спартаком» (5:1). Остальные встречи были с командами второй восьмерки, да и с «Уралом» потеряли очки. Когда «Зенит» сыграет со всеми топовыми командами, тогда станет что-то понятно. Пока прошло всего шесть туров говорить о том, кто сильнее, не представляется возможным. ЦСКА уже сыграл с «Локомотивом», а «Зенит» еще нет. Можно ведь набрать все очки в играх с командами второй восьмерки, а потом проиграть остальным – тогда команда окажется в середине турнирной таблицы. Пока не пройдет половина чемпионата, делать выводы рано. ЦСКА составит конкуренцию «Зениту», потому что армейцы – сыгранная команда. Манчини хоть и сделал приобретения, но до сыгранности его команде далеко.

    – Не могу не спросить про Кокорина. В Голландии он может забить уже в пятом матче кряду. Что произошло с Александром?

    – С Кокориным все очень просто. Манчини поставил его на свое место, на позицию центрального нападающего. Не справа, не слева, а именно на свое место. Он просто использует свои сильные качества, которые были и до этого. К тому же появились партнеры, которые отдают ему хорошие передачи.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.08.2017 10:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 17 августа 2017, 12:38

      Да это понятно. Но ЦСКА играет квалификационный раунд чтобы попасть в первую очередь в Лигу Чемпионов, а Зенит никак в ЛЧ не попадет, играют первый раунд плей-офф ЛЕ. В статье же эти игры уравняли. Вот этого я не могу понять.

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      Рейтинг: +17747

      paracetamol 16 августа 2017, 14:45

      Просто пришел нормальный тренер, который правильно расставляет игроков по местам и учит взаимодействию. Кто не может или не хочет - вали в аренду или на трансферт. Вот и за бегали пенсы с тросточками.

      1
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 16 августа 2017, 14:08

      Вот и чудненько - хороший сборник. В паре со Смоловым много пользы принесёт.

      2
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 16 августа 2017, 12:57

      Парню пора взрослеть!

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      Рейтинг: +183

      baslim10z 16 августа 2017, 12:07

      Я не понимаю, ЦСКА в Лиге Чемпионов, а Зенит в Лиге Европы. Что вы пишете? Почему ЦСКА в Лиге Европы??????

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > baslim10z 16 августа 2017, 12:51

      ну как минимум ЦСКА в лиги европе а что бы попасть в лигу чемпа надо не проиграть в ответном матче янг бойз тоже как минимум в лиге европы а что бы попасть в лигу чемпа надо обыгрывать ЦСКА это значит пока как минимум три клуба продолжат играть в групповом этапе Локоматив ЦСКА и Спартак ,Зениту надо проходить голанцев думаю они легко справяться если не вторым составом будут играть а Краснодару сложнее против Црвена Звезда

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2017, 10:53

      не знаю почему, но этот человек грамотно все расставляет по полочкам, хоть и не "эксперт" как Ловчев, Бубнов, Рэйнгольд...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > _Marqella_ 16 августа 2017, 11:37

      скорее нет, я читаю вью и в последнюю очередь обращаю внимание на принадлежность... мне важнее здравый смысл... за принадлежность - это глоры больше...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > soccerfanivan 17 августа 2017, 04:50

      однако на всех ресурсах обозначают перечисленных "футбольными экспертами" прям акцент делают

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