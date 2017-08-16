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    Канищев: «Пять от «Зенита» – это нормально для «Спартака»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев не считает, что два поражения «Спартака» от конкурентов в борьбе за чемпионское звание можно назвать знаковыми. Он вспомнил прошлогодние проигрыши столичной команды, в том числе «Крыльям Советов».

    «Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

    – В начале августа «Спартак» потерпел два чувствительных поражения от принципиальных соперников: был разгромлен «Зенитом» в Питере и проиграл в московском дерби ЦСКА. Могут ли красно-белых такие удары выбить из колеи?

    – Не думаю, что для «Спартака» это знаковые поражения, поскольку в прошлом сезоне, когда красно-белые выиграли титул, они крупно проигрывали по ходу чемпионата несколько раз, в том числе и вылетевшим в ФНЛ «Крыльям Советов». Так что пять от «Зенита» – это нормально для москвичей. Никакой проблемы в плане их психологического самочувствия нет. Не думаю, что они будут посыпать голову пеплом и сокрушаться по поводу того, как теперь дальше жить. Полагаю, что в «Спартаке» трезво ко всему относятся, как рабочей ситуации, и вряд ли испытывают шок. «Красно-белые» в нашем чемпионате могут как проиграть любой команде, так и обыграть любую. Словом, ничего страшного для них не произошло.

    – И все-таки что обиднее: получить пять от «Зенита» или же за две минуты проиграть матч армейцам?

    – Обиднее, конечно, было проиг­рать ЦСКА, поскольку до 83-й минуты спартаковцы выигрывали. Поражение со счетом 1:5 от «Зенита» в принципиальном дерби двух столиц – больше имиджевый момент, хотя и чувствительный. В матче же с армейцами три очка уже почти были в кармане у «красно-белых», но в итоге они упустили сначала победу, а потом и ничью.

    – Впереди у «Спартака» игра с «Локомотивом», который в предыдущем туре неожиданно уступил «Тосно». Что будет, если красно-белые в очередном московском дерби проиграют еще одному принципиальному сопернику?

    – Да ничего не случится. Просто это будет третье поражение красно-белых (смеется). Бить в колокола и снимать Карреру, полагаю, никто не станет. Руководители «Спартака» находятся, надо полагать, в здравом рассудке и отдают себе отчет в том, что происходит, поскольку понимают: их команда может как снова выиграть чемпионат, так и не оказаться по его итогам в тройке. Ничего удивительного не происходит – у нас все команды в Премьер-лиге практически одинаково среднего уровня.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.08.2017 07:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol 16 августа 2017, 14:49

      Что будет, если красно-белые в очередном московском дерби проиграют еще одному принципиальному сопернику?


      – Да ничего не случится. Сопли вытрут и выстроятся у кассы за получкой.

      -1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 августа 2017, 13:38

      что такое 5 Спартаку от Зенита да раз плюнуть

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 13:19

      Канищев,а это кто вообще?

      1
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      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Диктор 16 августа 2017, 14:01

      Это чурбан

      1
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      Рейтинг: +17822

      ilichkadr > Диктор 16 августа 2017, 15:19

      Зенитовский правдоруб, вполне адекватный мужик, может сказать о ком угодно, в.т.ч. и о Зените.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 11:27

      Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита!
      Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском!
      Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ!
      По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар.
      Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам!
      В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака!
      Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ!
      Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском!
      В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      6
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > Popularov 16 августа 2017, 13:21

      К врачу сходи

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Popularov 16 августа 2017, 13:22

      Ну вот и Будогосский, и Федун и купленные судьи, все в сборе. А то про судейство Зенит - Ахмат как- то неинтересно Вы написали. Да и про то что Федун построил стадион пока "пилили" Зенит Арену 16 лет тоже как то не очень пишется. Будем надеяться, что судейство в этом году будет в пользу Зенита и Вы нам побольше расскажете о Фурсенко и других руководителях клуба из дачного кооператива.

      3
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      Рейтинг: +67291

      portero 16 августа 2017, 09:49

      правильно прикололся это всего одно поражение и всё

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2017, 08:23

      здравый бомж

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 16 августа 2017, 08:05

      Лошадищев-:"Семь от "Динамы"-это нормально для "Зинида"

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж > Щирый Пищевик 16 августа 2017, 08:45

      9 голов, тому же динаму не забудь

      6
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      Рейтинг: +11239

      alp > sерж 16 августа 2017, 09:49

      ловко! )))

      -2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > sерж 16 августа 2017, 12:22

      был бы у меня рейтинг больше 30, я бы тоже палец поставил вверх

      -2
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