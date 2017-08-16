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Канищев: «Пять от «Зенита» – это нормально для «Спартака»

16 августа 2017, 07:08
17

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев не считает, что два поражения «Спартака» от конкурентов в борьбе за чемпионское звание можно назвать знаковыми. Он вспомнил прошлогодние проигрыши столичной команды, в том числе «Крыльям Советов».

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

– В начале августа «Спартак» потерпел два чувствительных поражения от принципиальных соперников: был разгромлен «Зенитом» в Питере и проиграл в московском дерби ЦСКА. Могут ли красно-белых такие удары выбить из колеи?

– Не думаю, что для «Спартака» это знаковые поражения, поскольку в прошлом сезоне, когда красно-белые выиграли титул, они крупно проигрывали по ходу чемпионата несколько раз, в том числе и вылетевшим в ФНЛ «Крыльям Советов». Так что пять от «Зенита» – это нормально для москвичей. Никакой проблемы в плане их психологического самочувствия нет. Не думаю, что они будут посыпать голову пеплом и сокрушаться по поводу того, как теперь дальше жить. Полагаю, что в «Спартаке» трезво ко всему относятся, как рабочей ситуации, и вряд ли испытывают шок. «Красно-белые» в нашем чемпионате могут как проиграть любой команде, так и обыграть любую. Словом, ничего страшного для них не произошло.

– И все-таки что обиднее: получить пять от «Зенита» или же за две минуты проиграть матч армейцам?

– Обиднее, конечно, было проиг­рать ЦСКА, поскольку до 83-й минуты спартаковцы выигрывали. Поражение со счетом 1:5 от «Зенита» в принципиальном дерби двух столиц – больше имиджевый момент, хотя и чувствительный. В матче же с армейцами три очка уже почти были в кармане у «красно-белых», но в итоге они упустили сначала победу, а потом и ничью.

– Впереди у «Спартака» игра с «Локомотивом», который в предыдущем туре неожиданно уступил «Тосно». Что будет, если красно-белые в очередном московском дерби проиграют еще одному принципиальному сопернику?

– Да ничего не случится. Просто это будет третье поражение красно-белых (смеется). Бить в колокола и снимать Карреру, полагаю, никто не станет. Руководители «Спартака» находятся, надо полагать, в здравом рассудке и отдают себе отчет в том, что происходит, поскольку понимают: их команда может как снова выиграть чемпионат, так и не оказаться по его итогам в тройке. Ничего удивительного не происходит – у нас все команды в Премьер-лиге практически одинаково среднего уровня.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Канищев Александр
Комментарии (17)
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Щирый Пищевик
1502859957
Лошадищев-:"Семь от "Динамы"-это нормально для "Зинида"
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piligrim1986
1502860987
здравый бомж
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portero
1502866144
правильно прикололся это всего одно поражение и всё
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Popularov
1502872065
Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита! Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском! Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ! По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар. Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам! В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака! Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ! Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском! В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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Диктор
1502878760
Канищев,а это кто вообще?
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smersh45
1502879914
что такое 5 Спартаку от Зенита да раз плюнуть
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paracetamol
1502884143
Что будет, если красно-белые в очередном московском дерби проиграют еще одному принципиальному сопернику?

– Да ничего не случится. Сопли вытрут и выстроятся у кассы за получкой.
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