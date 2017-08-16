Канищев: «Пять от «Зенита» – это нормально для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев не считает, что два поражения «Спартака» от конкурентов в борьбе за чемпионское звание можно назвать знаковыми. Он вспомнил прошлогодние проигрыши столичной команды, в том числе «Крыльям Советов».

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

– В начале августа «Спартак» потерпел два чувствительных поражения от принципиальных соперников: был разгромлен «Зенитом» в Питере и проиграл в московском дерби ЦСКА. Могут ли красно-белых такие удары выбить из колеи?

– Не думаю, что для «Спартака» это знаковые поражения, поскольку в прошлом сезоне, когда красно-белые выиграли титул, они крупно проигрывали по ходу чемпионата несколько раз, в том числе и вылетевшим в ФНЛ «Крыльям Советов». Так что пять от «Зенита» – это нормально для москвичей. Никакой проблемы в плане их психологического самочувствия нет. Не думаю, что они будут посыпать голову пеплом и сокрушаться по поводу того, как теперь дальше жить. Полагаю, что в «Спартаке» трезво ко всему относятся, как рабочей ситуации, и вряд ли испытывают шок. «Красно-белые» в нашем чемпионате могут как проиграть любой команде, так и обыграть любую. Словом, ничего страшного для них не произошло.

– И все-таки что обиднее: получить пять от «Зенита» или же за две минуты проиграть матч армейцам?

– Обиднее, конечно, было проиг­рать ЦСКА, поскольку до 83-й минуты спартаковцы выигрывали. Поражение со счетом 1:5 от «Зенита» в принципиальном дерби двух столиц – больше имиджевый момент, хотя и чувствительный. В матче же с армейцами три очка уже почти были в кармане у «красно-белых», но в итоге они упустили сначала победу, а потом и ничью.

– Впереди у «Спартака» игра с «Локомотивом», который в предыдущем туре неожиданно уступил «Тосно». Что будет, если красно-белые в очередном московском дерби проиграют еще одному принципиальному сопернику?

– Да ничего не случится. Просто это будет третье поражение красно-белых (смеется). Бить в колокола и снимать Карреру, полагаю, никто не станет. Руководители «Спартака» находятся, надо полагать, в здравом рассудке и отдают себе отчет в том, что происходит, поскольку понимают: их команда может как снова выиграть чемпионат, так и не оказаться по его итогам в тройке. Ничего удивительного не происходит – у нас все команды в Премьер-лиге практически одинаково среднего уровня.