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    Вице-президент «Гремио» заявил, что переговоры со «Спартаком» о переходе Луана остановлены

    Вице-президент «Гремио» Одорико Роман заявил, что переговоры между бразильским клубом и «Спартаком» о переходе нападающего Луана на данный момент остановлены.

    «Переговоры со «Спартаком» остановлены. В них нет никакого прогресса», – сказал Роман.

    Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере. Сумма возможного перехода оценивалась в 24,3 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    14.08.2017 22:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:26

      Или продавец слишком корыстный, или покупатель слишком скупой, но не бегать Луану по спартаковскому газону. Больше трепа было, до дела не дошло.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 августа 2017, 06:58

      Мама, ма-марихуана
      Ну и хрен с Луаном

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 августа 2017, 06:45

      Надеюсь это был не последний футболист в трансферном листе Спартака

      7
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 15 августа 2017, 01:23

      Очень жаль. Хотелось посмотреть на этого интересного игрока в нашем чемпионате.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:44

      Федун за эти деньги удавится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 15 августа 2017, 00:08

      Спартак рискует остаться без усиления, которое сейчас очень нужно. После выигранного чемпионата кажется многие игроки витают до сих пор в облаках и только об увеличении зарплаты думают, а не об игре.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 15 августа 2017, 00:04

      Обычный рынок. Продавец хочет подороже продать, покупатель подешевле купить.
      Увы не всегда удаётся договориться о той цене, которая бы устроила обе стороны.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 23:47

      Да тут надо уже другого искать напа,а то так и прождут до конца трансферного окна

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 23:17

      И виной всему цена.

      1
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