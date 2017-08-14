Вице-президент «Гремио» заявил, что переговоры со «Спартаком» о переходе Луана остановлены

Вице-президент «Гремио» Одорико Роман заявил, что переговоры между бразильским клубом и «Спартаком» о переходе нападающего Луана на данный момент остановлены.

«Переговоры со «Спартаком» остановлены. В них нет никакого прогресса», – сказал Роман.

Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере. Сумма возможного перехода оценивалась в 24,3 миллиона евро.