Семин: «Что не получилось в матче против «Тосно»? Выиграть»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог поединка шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).

Как считает специалист, железнодорожники не смогли реализовать такую модель, которая помогла бы вскрыть оборону противника, передает со стадиона «Локомотив» корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Что сегодня не получилось у «Локомотива»?

– Не получилось выиграть игру. Наверное, закономерно. Отошли от комбинационной игры, стали играть длинными передачами. Стали играть навалом, который ни к чему не привел. И не могло это привести к чему-то. Мы и моментов немного создали.