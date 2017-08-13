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    Семин: «Что не получилось в матче против «Тосно»? Выиграть»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог поединка шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).

    Как считает специалист, железнодорожники не смогли реализовать такую модель, которая помогла бы вскрыть оборону противника, передает со стадиона «Локомотив» корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    – Что сегодня не получилось у «Локомотива»?

    – Не получилось выиграть игру. Наверное, закономерно. Отошли от комбинационной игры, стали играть длинными передачами. Стали играть навалом, который ни к чему не привел. И не могло это привести к чему-то. Мы и моментов немного создали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 14 августа 2017, 00:40

      Тосно лучше смотрелся такие матчи Локо надо выигрывать

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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 13 августа 2017, 20:39

      Забивала нужен, ясен пень. В чем дело-то, Геркусы?

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