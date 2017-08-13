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    Карадениз и Жемалетдинов – в основе «Рубина» на матч со «СКА-Хабаровском»

    Тренерские штабы «СКА-Хабаровска» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 6-го тура РФПЛ. У гостей на поле с первых минут выйдут Гекдениз Карадениз и Рифат Жемалетдинов.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Федотов, Маркович.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов.

    Матч начнется в 11:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    13.08.2017 09:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Тимур ТТ 13 августа 2017, 10:09

      Удивляет выход на поле Сорокина, посмотрим на что способен этот футболист.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 13 августа 2017, 09:57

      Бердыев что то готовит

      0
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