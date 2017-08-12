РФПЛ. «Анжи» проиграл «Динамо», уступив в четвертом матче подряд

В матче 6-го тура РФПЛ «Динамо» на чужом поле одержало победу над«Анжи» – 3:1. Дублем в составе бело-голубых отметился Кирилл Панченко.

Для махачкалинского клуба данное поражение стало четвертым кряду в рамках чемпионата России.

После победы москвичи поднялись на девятое место в турнирной таблице, махачкалинцы – 15-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Яковлев, 9; 1:1 – Бечирай, 15; 1:2 – Панченко, 34; 1:3 – Панченко, 76 (с пенальти).

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Карасев (Гулиев, 61), Данченко (Липартия, 68), Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46).

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Панченко (Вандерсон, 77), Ташаев, Соу (Соснин, 82), Луценко (Зотов, 46), Бечирай.

Предупреждения: Хубулов, 24 – Соу, 59; Рыков, 85.

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