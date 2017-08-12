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    РФПЛ. «Анжи» проиграл «Динамо», уступив в четвертом матче подряд

    В матче 6-го тура РФПЛ «Динамо» на чужом поле одержало победу над«Анжи» – 3:1. Дублем в составе бело-голубых отметился Кирилл Панченко.

    Для махачкалинского клуба данное поражение стало четвертым кряду в рамках чемпионата России.

    После победы москвичи поднялись на девятое место в турнирной таблице, махачкалинцы – 15-е.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 9; 1:1 – Бечирай, 15; 1:2 – Панченко, 34; 1:3 – Панченко, 76 (с пенальти).

    «Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Карасев (Гулиев, 61), Данченко (Липартия, 68), Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46).

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Панченко (Вандерсон, 77), Ташаев, Соу (Соснин, 82), Луценко (Зотов, 46), Бечирай.

    Предупреждения: Хубулов, 24 – Соу, 59; Рыков, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 21:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 августа 2017, 22:01

      григоряну так уж свистели эти горные будто он развалил команду продал ее как керимов

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 12 августа 2017, 21:56

      интересно, кого теперь то будут винить анжуйцы!? Кацаев то не играл сегодня!

      -1
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