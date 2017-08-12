Гончаренко заявил, что ЦСКА провел много хороших атак в матче со «Спартаком» и заслужил победу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает заслуженной победу над «Спартаком» (2:1) в поединке шестого тура РФПЛ. Специалист отметил, что перевернуть неудачно складывавшуюся игру армейцам помогли действия полузащитника Александра Головина.

«Думаю, что опять выдали напряженный поединок со «Спартаком». Считаю, что обе команды хорошо двигались. Считаю, первый тайм отыграли лучше, чем второй.

После пропущенного мяча в головах каждого игрока сидели поражения от «Рубина» и «Локомотива». За счет действий Головина перевернули игру. Достаточно много хороших атак провели и победу заслужили», – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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