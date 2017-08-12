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    Гончаренко заявил, что ЦСКА провел много хороших атак в матче со «Спартаком» и заслужил победу

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает заслуженной победу над «Спартаком» (2:1) в поединке шестого тура РФПЛ. Специалист отметил, что перевернуть неудачно складывавшуюся игру армейцам помогли действия полузащитника Александра Головина.

    «Думаю, что опять выдали напряженный поединок со «Спартаком». Считаю, что обе команды хорошо двигались. Считаю, первый тайм отыграли лучше, чем второй.

    После пропущенного мяча в головах каждого игрока сидели поражения от «Рубина» и «Локомотива». За счет действий Головина перевернули игру. Достаточно много хороших атак провели и победу заслужили», – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 августа 2017, 20:59

      Победу может и заслужили ,но игра была наискучнейшая. Вот вчера Арсенал с Лестером играли,вот это была игра.

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 12 августа 2017, 20:30

      С победой! Мы поиграли по делу. Пусть снимают золотые медали и несут в ломбард

      1
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      Рейтинг: +60

      pul 12 августа 2017, 20:24

      да да да ЦСКА с победой...

      1
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