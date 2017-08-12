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    Нигматуллин заявил, что Селихов заслужил место в основном составе «Спартака»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин подчеркнул, что вратарь красно-белых Александр Селихов своей игрой заслужил место в основном составе команды.

    Сегодня 23-летний страж ворот появился с первых минут в матче шестого тура РФПЛ с ЦСКА. Это лишь третье появление Селихова в старте «Спартака» после перехода из «Амкара» в декабре 2016 года.

    «Александр Селихов своей игрой заслужил место в основе. У «Спартака» два равных вратаря, поэтому у Массимо Карреры есть хороший выбор. После пяти пропущенных мячей Реброва в матче с «Зенитом» пора дать место Селихову, это логично.

    В матче с тульским «Арсеналом» у Александра было мало работы в воротах, но сегодня в дерби у Селихова есть шанс показать все, на что он способен. Именно в таких матчах проявляется весь талант и потенциал вратарского мастерства. Интересная будет дуэль между Игорем Акинфеевым и Александром Селиховым, но мне кажется, что победителей среди них не будет – они разойдутся миром», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 17:36
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