Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Спартака»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сможет принять участие во встрече 6-го тура РФПЛ со «Спартаком». 30-летний игрок восстановился от травмы капсульно-связочного аппарата левого колена. Ожидается, что вратарь сборной России начнет встречу в стартовом составе.

Из-за повреждения Акинфеев пропустил игры 4-го и 5-го туров против «Рубина» (1:2) и «Тосно» (2:1) соответственно.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что футболист тренировался перед матчем на «ВЭБ Арене».

Начало матча – в 17:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».