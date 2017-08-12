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    Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Спартака»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сможет принять участие во встрече 6-го тура РФПЛ со «Спартаком». 30-летний игрок восстановился от травмы капсульно-связочного аппарата левого колена. Ожидается, что вратарь сборной России начнет встречу в стартовом составе.

    Из-за повреждения Акинфеев пропустил игры 4-го и 5-го туров против «Рубина» (1:2) и «Тосно» (2:1) соответственно.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что футболист тренировался перед матчем на «ВЭБ Арене».

    Начало матча – в 17:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 15:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 августа 2017, 16:43

      до бьют Акинфеева ,как пить дать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 12 августа 2017, 16:24

      отлично

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 12 августа 2017, 16:23

      Бросили на амбразуру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 12 августа 2017, 16:18

      Одним лёгким движением Игаааааарь уйдёт в раздевалку

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 12 августа 2017, 16:17

      Ну мы тут испугались, Игоряша будет на воротах, прям пуп Земли.

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 12 августа 2017, 15:59

      Игрек выйдет, а кто-то к нему зайдет. А к нему зайдет мяч в ворота!

      3
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