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    Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может успеть набрать форму к матчу со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Голкипер получил травму колена во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

    После двух пропущенных последних матчей в чемпионате России Акинфеев провел тренировку в преддверии матча с красно-белыми. Ранее не исключалось, что тренерский штаб решит вопрос по участию голкипера в дерби в день игры. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.

    Источник: Twitter

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    12.08.2017 11:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 15:00

      Спеши, Игорёк, - это будет славная охота.

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 12 августа 2017, 13:59

      Игорь будет играть и это будет честная битва.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 12 августа 2017, 12:08

      Очень сложная для армейцев ситуация. Матч со Спартаком принципиален, но впереди Янг Бойз. Как расставить приоритеты и распределить силы? Надеюсь это на зрелищность не повлияет!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:54

      Началась кулуарная игра:вбросы недостоверной информации,введение в заблуждение.

      0
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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 12 августа 2017, 11:48

      Тогда Спартачи отдерут Лошадиноголовых,как Сидорову Козу.

      -2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 августа 2017, 11:37

      А форма могла за 10 дней растеряться?

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Супермачо 12 августа 2017, 13:42

      А почему нет? Если у человека есть какие-то болевые ощущения, он постоянно отвлекается на них, падает внимание и концентрация.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 11:32

      "Бесформенного" вратаря на такой матч ставить нельзя!

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > multiscan 12 августа 2017, 12:11

      правильно,добьют его совсем если поставят

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 августа 2017, 11:23

      конечно вот прям за 6 часов он форму наберет..рассмешили

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