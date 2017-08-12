Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может успеть набрать форму к матчу со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ. Голкипер получил травму колена во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

После двух пропущенных последних матчей в чемпионате России Акинфеев провел тренировку в преддверии матча с красно-белыми. Ранее не исключалось, что тренерский штаб решит вопрос по участию голкипера в дерби в день игры. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.