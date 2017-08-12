Неймар заплатит 2,1 миллиона штрафа налоговой службе Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился оплатить штраф за трансфер из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Французское издание Le Pariseien сообщило о том, что 25-летний форварда заплатит налоговым органам Бразилии 2,1 миллиона евро.

«Мы решили выплатить эту сумму, несмотря на то что не согласны со штрафом. Весь этот процесс длится уже более трех лет, поэтому в период нового этапа карьеры Неймара мы решили избавиться от этого обязательства», – прокомментировал решение адвокат бразильца Маркос Недер.

Напомним, 3 августа Неймар перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной Бразилии хочет получить от сине-гранатовых 23 миллиона.