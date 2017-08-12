Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар заплатит 2,1 миллиона штрафа налоговой службе Бразилии

    Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился оплатить штраф за трансфер из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Французское издание Le Pariseien сообщило о том, что 25-летний форварда заплатит налоговым органам Бразилии 2,1 миллиона евро.

    «Мы решили выплатить эту сумму, несмотря на то что не согласны со штрафом. Весь этот процесс длится уже более трех лет, поэтому в период нового этапа карьеры Неймара мы решили избавиться от этого обязательства», – прокомментировал решение адвокат бразильца Маркос Недер.

    Напомним, 3 августа Неймар перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной Бразилии хочет получить от сине-гранатовых 23 миллиона.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11