Неймар рассчитывает получить от «Барселоны» 23 миллиона за хорошие отношения с клубом

Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Адвокат Неймара сказал, что его клиент рассчитывает на 23 миллиона фунтов от «Барселоны» за «хорошие отношения с клубом», – написал Солхекол в твиттере.

Переход 25-летнего нападающего состоялся 3 августа. Сумма трансфера оценивается в 222 миллиона евро. При этом отец футболиста получил 36 миллионов евро от французского клуба. Бразилец еще не дебютировал за новый клуб.