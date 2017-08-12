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    Неймар рассчитывает получить от «Барселоны» 23 миллиона за хорошие отношения с клубом

    Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Адвокат Неймара сказал, что его клиент рассчитывает на 23 миллиона фунтов от «Барселоны» за «хорошие отношения с клубом», – написал Солхекол в твиттере.

    Переход 25-летнего нападающего состоялся 3 августа. Сумма трансфера оценивается в 222 миллиона евро. При этом отец футболиста получил 36 миллионов евро от французского клуба. Бразилец еще не дебютировал за новый клуб.

    Источник: Skysports

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    12.08.2017 12:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 19:49

      Погубит его отец, ох погубит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > OfaZavr 17 августа 2017, 12:56

      Уже сгубил, перешел в Мешок с деньгами в чемпе не факт что победят, ЛЧ не возьмут, ЗМ Неймару не достанется хоть где он будет в ближайшее время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2017, 14:41

      за полюбовное расстование

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 12 августа 2017, 14:25

      Куда катится мир. Дайте мне 23 ляма за симпатию к Барселоне

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 августа 2017, 14:02

      охеерел уже от жадности..не за деньгами он погнался...))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Андрей Ник 12 августа 2017, 14:00

      Опупенная формулировка(!), а за плохие отношения с Реалом- не хочет ещё десяточку ??))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 августа 2017, 13:59

      ахахахаххахахаха,за хорошие отношения,пойду к начальству схожу,может тоже денег дадут за хорошее отношение,и после этого неймар говорит что не из-за денег ушел,весь в папашу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 августа 2017, 13:56

      крыса деловая

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      shalimus 12 августа 2017, 13:22

      надо будет супруге сказать....пусть платит...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 12 августа 2017, 13:16

      А чё, так можно?!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 августа 2017, 12:25

      Сху. ....ЛИ ? !?!?

      2
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