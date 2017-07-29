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На следующей неделе отец Неймара получит 62 миллиона евро

29 июля 2017, 22:34
15

«Бомбардир» писал о том, что Неймар-старший получит 26 миллионов от «Барселоны» в рамках выплаты за продление контракта его сына в прошлом году.

Отец футболиста, являющийся его агентом, заработает еще 36 миллионов от «ПСЖ» за то, что форвард подпишет соглашение с парижским клубом. Издание уточняет, что выплата не зависит от выступления Неймара-младшего за команду Унаи Эмери. Об этом сообщило издание Sport.es.

Напомним, общая сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро. Ранее Неймар-старший отказался комментировать ситуацию.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (15)
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acer2003
1501357847
Молодец,папашка
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карасевщина
1501358015
называется ухаживать за родителями в старости, тут сам еще хапает побольше некоторых детей и внуков
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Masteralex
1501358098
Ну и правильно, все бабки в семью, чем платить этим беспринципным прощелыгам - агентам
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The_Enot
1501359623
Ахахах, со всех деньги соберет!
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Asbjorn
1501361523
сдается он не бразилец,а еврей
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Таганский
1501362091
Да пусть живет хоть кто-то нормально!!
Ответить
fhnv
1501362325
а вы наш Зенит хамите -типо денежный мешок
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Catastrofa
1501362769
Тихий ужас !
Ответить
Александр52
1501363063
Короче, этот папа Неймара всё мутит, тот ещё клещ, похоже жадён. Не понимаю одного, что это за контракт такой, Неймар уходит досрочно, его не выгоняют, он сам хлопает дверью, а при этом его папа ещё и бабки бешеные получает от Барсы, которую Неймар придаёт. Предателю надо ещё и платить??? А за досрочное расторжение ничего не причитается с инициатора расторжения??? Это что ??? Похоже верхушка Барсы замешана по уши. Тёмное это дело.
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dolf666
1501502439
у Райолы наверное глаз дёргается сейчас, от таких цифр))
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