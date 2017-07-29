На следующей неделе отец Неймара получит 62 миллиона евро

«Бомбардир» писал о том, что Неймар-старший получит 26 миллионов от «Барселоны» в рамках выплаты за продление контракта его сына в прошлом году.

Отец футболиста, являющийся его агентом, заработает еще 36 миллионов от «ПСЖ» за то, что форвард подпишет соглашение с парижским клубом. Издание уточняет, что выплата не зависит от выступления Неймара-младшего за команду Унаи Эмери. Об этом сообщило издание Sport.es.

Напомним, общая сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро. Ранее Неймар-старший отказался комментировать ситуацию.