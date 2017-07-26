Отец Неймара: «Куда перейдет мой сын? Спросите лучше у него»

Неймар-старший отказался комментировать слухи о возможном переходе своего сына из «Барселоны» в «ПСЖ». Мужчина посетил тренировку сине-гранатовых в США, где команда Эрнесто Вальверде проводит предсезонный тур.

«Спросите лучше у него», – ответил бразилец на вопрос об уходе Неймара-младшего в парижский клуб.

В понедельник «Бомбардир» писал о том, вице-чемпионы Франции могут заплатить за 25-летнего форварда 450 миллионов евро. По распространенной версии, отец Неймара заработает около 40 миллионов на трансфере.