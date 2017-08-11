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  • Червиченко: «Спартак» способен обыграть ЦСКА в двух турах, как в прошлом сезоне»

Червиченко: «Спартак» способен обыграть ЦСКА в двух турах, как в прошлом сезоне»

11 августа 2017, 21:32
9

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в рамках шестого тура РФПЛ.

«Армейцы» сейчас немного тяжелее спартаковцев, в скорости атакующей линии они уступают. Если «Спартак» в обороне сыграет дисциплинированно и без грубых ошибок, то он победит ЦСКА. Но игра с «Зенитом» (1:5) показала, что в случае грамотного тренерского подхода игру команды Карреры можно сломать. Достаточно перекрыть Фернандо в центре поля, что вполне может сделать Понтус Вернблум. Это единоборство будет самым главным в дерби. Также необходимо сдерживать Промеса. А Зе Луиш… Он пока по воротам попасть не может.

Игра с «Арсеналом» (2:0)? Его гол в этом матче я в счет не беру. Там и Селихов мог выбежать и забить. И я не думаю, что в этой игре что-то решат новички «Спартака», они еще не влились в команду. Пашалич не так много сыграл и большого впечатления на меня не произвел, как и Петкович.

Спартаковцы способны повторить результат прошлого сезона – две победы в двух матчах. ЦСКА сейчас находится в большем кризисе, нежели «Спартак». Непонятно, благодаря чему «армейцы» могут победить. Да, они могут сыграть в организованный футбол, но они явно не способны провести матч, как «Зенит».

Игорь Акинфеев (травма колена – прим. «Бомбардира») еще под вопросом? Я посмотрел игру Ильи Помазуна с «Рубином» (1:2). Не сказал бы, что он грешен во всем. Может, он играет не очень уверенно, но бывало, что Игорь пропускал и похлеще мячи. На парня нужно не набрасываться, а, наоборот, дать возможность успокоиться. У нас журналисты начинают сильно давить на молодых ребят. Этим мы лишаем себя будущего. Та же ситуация с Ильей Кутеповым. Молодежь необходимо поддерживать и лояльнее относиться к ее промахам, а не начинать сразу травлю этих бедолаг», — сказал Червиченко

Встреча на «ВЭБ Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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mialkov
1502477269
Не каркай, ГНИДА!!!
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Gullit 76
1502480784
Червяк способен выжить даже будучи разрублен пополам.
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ВЛАДИВОСТОК
1502488360
Червеченко ты уж определись ты или любишь Спартак или ненавидишь..........а то как то не красиво получается .
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bolela_16
1502509573
Удивительно, но спартак все игры с Краснодаром, зенитом и ЦСКА играет или после или перед играми в ЛИГЕ, наверное совпадение...
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Диктор
1502509761
Червяк начал и вашим и нашим-какой противный человечишко.Хотя я согласен с ним не стоит в прессе сразу спускать всех собак на наших новичков.Морально убиваете игроков сразу.
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Nerlinger
1502510649
Перебьются Пятаки!!! Наша очередь!!!
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Приус
1502519080
Ясно одно, вся страна будет смотреть на хороший футбол.
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