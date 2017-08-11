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    Червиченко: «Спартак» способен обыграть ЦСКА в двух турах, как в прошлом сезоне»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Армейцы» сейчас немного тяжелее спартаковцев, в скорости атакующей линии они уступают. Если «Спартак» в обороне сыграет дисциплинированно и без грубых ошибок, то он победит ЦСКА. Но игра с «Зенитом» (1:5) показала, что в случае грамотного тренерского подхода игру команды Карреры можно сломать. Достаточно перекрыть Фернандо в центре поля, что вполне может сделать Понтус Вернблум. Это единоборство будет самым главным в дерби. Также необходимо сдерживать Промеса. А Зе Луиш… Он пока по воротам попасть не может.

    Игра с «Арсеналом» (2:0)? Его гол в этом матче я в счет не беру. Там и Селихов мог выбежать и забить. И я не думаю, что в этой игре что-то решат новички «Спартака», они еще не влились в команду. Пашалич не так много сыграл и большого впечатления на меня не произвел, как и Петкович.

    Спартаковцы способны повторить результат прошлого сезона – две победы в двух матчах. ЦСКА сейчас находится в большем кризисе, нежели «Спартак». Непонятно, благодаря чему «армейцы» могут победить. Да, они могут сыграть в организованный футбол, но они явно не способны провести матч, как «Зенит».

    Игорь Акинфеев (травма колена – прим. «Бомбардира») еще под вопросом? Я посмотрел игру Ильи Помазуна с «Рубином» (1:2). Не сказал бы, что он грешен во всем. Может, он играет не очень уверенно, но бывало, что Игорь пропускал и похлеще мячи. На парня нужно не набрасываться, а, наоборот, дать возможность успокоиться. У нас журналисты начинают сильно давить на молодых ребят. Этим мы лишаем себя будущего. Та же ситуация с Ильей Кутеповым. Молодежь необходимо поддерживать и лояльнее относиться к ее промахам, а не начинать сразу травлю этих бедолаг», — сказал Червиченко

    Встреча на «ВЭБ Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2017 21:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 августа 2017, 09:24

      Ясно одно, вся страна будет смотреть на хороший футбол.

      9
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 августа 2017, 07:04

      Перебьются Пятаки!!! Наша очередь!!!

      -1
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      Рейтинг: +19

      Марфа > Nerlinger 12 августа 2017, 08:18

      Яза честную игру . Главное что бы судья достойно отсудил .Цска удачи болею за вас.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 06:49

      Червяк начал и вашим и нашим-какой противный человечишко.Хотя я согласен с ним не стоит в прессе сразу спускать всех собак на наших новичков.Морально убиваете игроков сразу.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 августа 2017, 06:46

      Удивительно, но спартак все игры с Краснодаром, зенитом и ЦСКА играет или после или перед играми в ЛИГЕ, наверное совпадение...

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 августа 2017, 00:52

      Червеченко ты уж определись ты или любишь Спартак или ненавидишь..........а то как то не красиво получается .

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 22:46

      Червяк способен выжить даже будучи разрублен пополам.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Gullit 76 12 августа 2017, 09:06

      Как рыбак подтверждаю.

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 августа 2017, 21:47

      Не каркай, ГНИДА!!!

      2
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