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    РФПЛ. «Арсенал» примет «Урал» в заключительном матче шестого тура

    В понедельник, 14 августа, тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Эта встреча завершит программу шестого тура российской Премьер-лиги.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

    14 августа, 19:30 по московскому времени

    Локомотив (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чернов, 52; 0:2 – Заболотный, 90+5.

    Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 25; 1:1 – Гащенков, 76.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

    Текстовая онлайн-трансляция

    СКА-Хабаровск – Рубин (Казань)

    Голы: 1:0 – Христов, 82; 1:1 – Цакташ, 90+2.

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ваньек, 55; 1:1 – Гацкан, 58; 1:2 – Калачев, 64 (с пенальти), 1:3 – Калачев, 66; 1:4 – Мевля, 77.

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

    Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 9; 1:1 – Бечирай, 15; 1:2 – Панченко, 34; 1:3 – Панченко, 76 (с пенальти).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 09:03
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 14 августа 2017, 12:29

      Центральный матч тура. Если бы не название команд

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 12:05

      Урал вынесет это убожище, чудом оставшееся в РФПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67289

      portero > prezent2017 14 августа 2017, 12:31

      хотелось бы что бы так было, но мяч круглый иногда может просто не быть удачи

      0
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      ...
      Рейтинг: +46

      SALTAN > prezent2017 14 августа 2017, 15:06

      С чего убожище? Хорошую игру показывают. Спартак тогда заслуженно победили, вот в стыках игра не задалась, то да. А сегодня выиграют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 августа 2017, 10:26

      Ростов радует!!! Так держать мужики!!!

      4
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      Рейтинг: +187

      zubr252 14 августа 2017, 08:40

      Зенит на подъеме Динамо тоже молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 августа 2017, 07:54

      Кучук вернулся! А Зенит, похоже, чемпион...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 14 августа 2017, 07:09

      Очередное доказательство, что игрок со скромным контрактом не хуже миллионера /Питера не касается, там миллиардеры/.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 августа 2017, 06:59

      В начале сезона желал удачи Ростову, чтоб не распалась команда, а они вон что творят, молодцы!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 августа 2017, 06:41

      Зениту может помешать только собственное разгильдяйство, что мало вероятно. Нам остается бороться за ЛЧ, хотя без усиления там делать нечего. Нынешний наш состав - для внутреннего употребления.

      10
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 августа 2017, 06:26

      Лидеры буксуют, теряют очки. Похоже Зениту противников нет нынче.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 августа 2017, 06:11

      Результаты тура подтверждают непредсказуемость нашего чемпионата. Любой может обыграть любого.

      8
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