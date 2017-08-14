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РФПЛ. «Арсенал» примет «Урал» в заключительном матче шестого тура

14 августа 2017, 09:03
49

В понедельник, 14 августа, тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Эта встреча завершит программу шестого тура российской Премьер-лиги.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

14 августа, 19:30 по московскому времени

Локомотив (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чернов, 52; 0:2 – Заболотный, 90+5.

Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 25; 1:1 – Гащенков, 76.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск – Рубин (Казань)

Голы: 1:0 – Христов, 82; 1:1 – Цакташ, 90+2.

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:0)

Голы: 1:0 – Ваньек, 55; 1:1 – Гацкан, 58; 1:2 – Калачев, 64 (с пенальти), 1:3 – Калачев, 66; 1:4 – Мевля, 77.

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Яковлев, 9; 1:1 – Бечирай, 15; 1:2 – Панченко, 34; 1:3 – Панченко, 76 (с пенальти).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов ЦСКА Спартак Анжи Динамо СКА-Хабаровск Рубин Локомотив Тосно Краснодар Амкар-Пермь Зенит Ахмат Арсенал Урал
Комментарии (49)
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Gullit 76
1502546796
Вот это номер - Ростов на втором месте! Поздравляю!
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Mihei888
1502547560
Ростов с победой!
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a-rakhmatov
1502548033
Мужики играют в своем стиле...браво Ростов!!!
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acer2003
1502548795
Браво Ростов,браво Калачёв !!!
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Ростов рулит.
1502619142
ПОЗОР РУБИНУ, ТАК ИМ И НАДО. ЖАЛЬ СКА НЕ ДОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ.
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Одинокий волк Маквейд
1502680306
Результаты тура подтверждают непредсказуемость нашего чемпионата. Любой может обыграть любого.
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Svoysvoemubrat
1502681218
Лидеры буксуют, теряют очки. Похоже Зениту противников нет нынче.
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Сибирь за Спартак
1502682088
Зениту может помешать только собственное разгильдяйство, что мало вероятно. Нам остается бороться за ЛЧ, хотя без усиления там делать нечего. Нынешний наш состав - для внутреннего употребления.
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СШГЭС
1502683161
В начале сезона желал удачи Ростову, чтоб не распалась команда, а они вон что творят, молодцы!
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Приус
1502683780
Очередное доказательство, что игрок со скромным контрактом не хуже миллионера /Питера не касается, там миллиардеры/.
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