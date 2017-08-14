РФПЛ. «Арсенал» примет «Урал» в заключительном матче шестого тура

В понедельник, 14 августа, тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Эта встреча завершит программу шестого тура российской Премьер-лиги.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

14 августа, 19:30 по московскому времени

Локомотив (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чернов, 52; 0:2 – Заболотный, 90+5.

Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 25; 1:1 – Гащенков, 76.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск – Рубин (Казань)

Голы: 1:0 – Христов, 82; 1:1 – Цакташ, 90+2.

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:0)

Голы: 1:0 – Ваньек, 55; 1:1 – Гацкан, 58; 1:2 – Калачев, 64 (с пенальти), 1:3 – Калачев, 66; 1:4 – Мевля, 77.

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Яковлев, 9; 1:1 – Бечирай, 15; 1:2 – Панченко, 34; 1:3 – Панченко, 76 (с пенальти).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ