Аллегри: «Я очень сожалею об уходе Бонуччи из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансфере защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».

«Я очень сожалею об уходе Бонуччи. Я видел в нем будущего капитана команды, который в раздевалке передавал бы опыт молодым игрокам. Но он сделал свой выбор. Клуб и тренер не винят его. Никто его ни в чем не обвиняет», – сказал 50-летний итальянец.

Стоимость перехода игрока сборной Италии оценивается в 42,5 миллиона евро. Бонуччи может дебютировать за «россонери» 17 августа в матче Лиги Европы против македонской «Шкендии».