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    Аллегри: «Я очень сожалею об уходе Бонуччи из «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансфере защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».

    «Я очень сожалею об уходе Бонуччи. Я видел в нем будущего капитана команды, который в раздевалке передавал бы опыт молодым игрокам. Но он сделал свой выбор. Клуб и тренер не винят его. Никто его ни в чем не обвиняет», – сказал 50-летний итальянец.

    Стоимость перехода игрока сборной Италии оценивается в 42,5 миллиона евро. Бонуччи может дебютировать за «россонери» 17 августа в матче Лиги Европы против македонской «Шкендии».

    Источник: Football Italia

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    11.08.2017 20:08
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 12 августа 2017, 00:13

      кьелини, барцалли , бонуччи, сколько лет были защитой ювентуса, жалко что ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 августа 2017, 20:38

      Ничего не поделаешь

      0
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