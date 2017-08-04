Бонуччи и Билья сыграют в следующем матче «Милана» в Лиге Европы

В конце июля «Бомбардир» писал о том, что новички «Милана» Леонардо Бонуччи и Лукас Билья не могут дебютировать за команду, потому что клуб не оплатил их трансферы.

Согласно Football Italia, все процедуры выполнены и новые игроки смогут выйти на поле в ближайшем матче «россонери» в Лиге Европы. 17 августа команда Винченцо Монтеллы сыграет в плей-офф квалификационного турнира с македонской «Шкендией».

За Бонуччи миланский клуб заплатил «Ювентусу» 42 миллиона евро. Трансфер Бильи из «Лацио» оценивается в 17 миллионов.