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    Бонуччи и Билья сыграют в следующем матче «Милана» в Лиге Европы

    В конце июля «Бомбардир» писал о том, что новички «Милана» Леонардо Бонуччи и Лукас Билья не могут дебютировать за команду, потому что клуб не оплатил их трансферы.

    Согласно Football Italia, все процедуры выполнены и новые игроки смогут выйти на поле в ближайшем матче «россонери» в Лиге Европы. 17 августа команда Винченцо Монтеллы сыграет в плей-офф квалификационного турнира с македонской «Шкендией».

    За Бонуччи миланский клуб заплатил «Ювентусу» 42 миллиона евро. Трансфер Бильи из «Лацио» оценивается в 17 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    04.08.2017 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 4 августа 2017, 20:44

      Хорошо

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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 4 августа 2017, 20:35

      Отличная новость!

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