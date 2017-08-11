Черевченко получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче ФНЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко, ранее возглавлявший московский «Локомотив», получил три матча дисквалификации за некорректное поведение по отношению к главному судье матча седьмого тура ФНЛ против красноярского «Енисея» (0:5).

«Черевченко и его помощник Валерий Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с «Енисеем», за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны.

Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Балтика» Черевченко после семи туров ФНЛ занимает четвертую строчку турнирной таблицы.