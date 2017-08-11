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    Черевченко получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче ФНЛ

    Главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Черевченко, ранее возглавлявший московский «Локомотив», получил три матча дисквалификации за некорректное поведение по отношению к главному судье матча седьмого тура ФНЛ против красноярского «Енисея» (0:5).

    «Черевченко и его помощник Валерий Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с «Енисеем», за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны.

    Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Балтика» Черевченко после семи туров ФНЛ занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2017 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 11 августа 2017, 23:12

      смотрел матч надо было удалить судью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 18:38

      А судья , который сломал матч , на сколько дисквалифицирован ! ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 18:22

      Зато теперь может отдохнуть и задуматься над своим скотским поведением.

      -1
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