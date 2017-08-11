Спортивный директор «Краснодара» Зинин покинул свой пост

«Краснодар» объявил об уходе Алексея Зинина с поста спортивного директора клуба. Специалист занимал должность с октября 2016 года.

«Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать.

Признателен руководству клуба за год, проведенный в «Краснодаре». Хочу сказать теплые слова в адрес Сергея Николаевича Галицкого, Владимира Леонидовича Хашига, Арама Ардашевича Фундукяна, Игоря Михайловича Шалимова и всех сотрудников клуба. Здесь у меня появилось немало друзей.

Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания! И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-лиге за «Краснодар»!» – сообщил Зинин.