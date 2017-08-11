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    Спортивный директор «Краснодара» Зинин покинул свой пост

    «Краснодар» объявил об уходе Алексея Зинина с поста спортивного директора клуба. Специалист занимал должность с октября 2016 года.

    «Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать.

    Признателен руководству клуба за год, проведенный в «Краснодаре». Хочу сказать теплые слова в адрес Сергея Николаевича Галицкого, Владимира Леонидовича Хашига, Арама Ардашевича Фундукяна, Игоря Михайловича Шалимова и всех сотрудников клуба. Здесь у меня появилось немало друзей.

    Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания! И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-лиге за «Краснодар»!» – сообщил Зинин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.08.2017 11:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 15:23

      Удачи воплощение проекта Алексей!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 12:55

      если честно изначально идея его приглашения была странной, где же его гениальные трансферы талантливых замен смолову? шишкин янбаев? спасибо что молодежь тащит

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      Рейтинг: +1168

      Argon > карасевщина 11 августа 2017, 13:04

      ..."чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений".
      А разве не омолодил? Игнатьев, Сулейманов, Жигулев - вполне неплохо.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Argon 11 августа 2017, 13:45

      это плоды чисто академии, жигулев вообще попал в состав из-за кучи травм, зинин только своих старперов подогнал

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