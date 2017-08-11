Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

Нападающий «Гремио» Луан дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать команду из Порту-Алегри. Напомним, что 24-летний бразилец близок к переходу в «Спартак», который заплатит за форварда около 25 миллионов евро.

«Я ничего не знаю, мне нечего сказать. Мое мнение никто не выслушал. Я уже сказал руководству клуба о том, что меня продают против собственной воли.

Считаю, что здесь у меня будет больше шансов вызываться в сборную Бразилии.

На данный момент я игрок «Гремио» и не думаю ни о чем другом, кроме как о следующем матче своей команды», – приводит слова Луана UOL Esporte.