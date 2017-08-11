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  • Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

11 августа 2017, 07:17
39

Нападающий «Гремио» Луан дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать команду из Порту-Алегри. Напомним, что 24-летний бразилец близок к переходу в «Спартак», который заплатит за форварда около 25 миллионов евро.

«Я ничего не знаю, мне нечего сказать. Мое мнение никто не выслушал. Я уже сказал руководству клуба о том, что меня продают против собственной воли.

Считаю, что здесь у меня будет больше шансов вызываться в сборную Бразилии.

На данный момент я игрок «Гремио» и не думаю ни о чем другом, кроме как о следующем матче своей команды», – приводит слова Луана UOL Esporte.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио
Комментарии (39)
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Диктор
1502425522
25 лямов за игрока который не хочет переходить-как бы не получилось деньги на ветер.
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Svoysvoemubrat
1502428812
Какая-то Рабыня Изаура получается. Пишут, что ночью Спартак заплатил за него 25 отступных.
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oyabun
1502430269
К сожалению, на Бомбардире публикуется очень много непроверенной информации сомнительной достоверности. Поэтому не стоит переживать или наоборот радоваться якобы состоявшимся трансферам. Пока нет официальной инфы, все эти вбросы не более чем слухи.
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Psih86
1502430271
Вот красавец уже знает,что Спарток в этом году ни чего не добьется и не хочет переходить,понятно а кто захочет!!!
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ЭМФ
1502431249
Шарит пацан,что в этом году Спартачок дай бог будет в отборочных ЛЕ, а переходить, ради того чтобы опарафиниться в ЛЧ и потом 16 лет поднимать целину в нашем чемпионате никто не хочет )))
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Nerlinger
1502431260
Да ладно... не ломайся! Приживёшься... станешь свинорылым на всю жизнь...
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momwig_
1502431349
Ну слава Богу, хоть какая-то определенность - всё-таки продают. Про волю его - это для внутрибразильского пользования, даже внутриГремиовского, улетая в аэропорту размажет обильные тягучие сопли по футболке родного клуба и пообещает обязательно вернуться, а сойдя с трапа Шарика, уже расскажет, как в детстве, в фавелах, случайно по единственному на весь переулок телеку увидел игру Спартака, когда Робсон и Маркао рвали Арсенал и у него появилас мечта - обязательно стать игроком этого великого клуба и так же сверкать за красно-белых в ЛЧ. С тех пор он следил за Спартаком и знает, что у клуба были непростые времена, но теперь началось Возрождение и он счастлив быть частью этого.... бла-бла-бла. Кстати, Лу, если текст ещё не придумал - дарю ;)
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ГенГриг
1502439078
Если невесту выдали против воли , счастья в семье не будет.Это для тех кто кричит что лимит убирать надо. Своих надо подымать!!!!!
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takca
1502444047
Ну не хочет и не надо не такая супер звезда что бы силком тянуть.
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_Kesh_Suntar_
1502444082
Как бутто плачет! - Не хочу быть свинкой! )
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