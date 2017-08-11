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    Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

    Нападающий «Гремио» Луан дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать команду из Порту-Алегри. Напомним, что 24-летний бразилец близок к переходу в «Спартак», который заплатит за форварда около 25 миллионов евро.

    «Я ничего не знаю, мне нечего сказать. Мое мнение никто не выслушал. Я уже сказал руководству клуба о том, что меня продают против собственной воли.

    Считаю, что здесь у меня будет больше шансов вызываться в сборную Бразилии.

    На данный момент я игрок «Гремио» и не думаю ни о чем другом, кроме как о следующем матче своей команды», – приводит слова Луана UOL Esporte.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 07:17
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 11 августа 2017, 17:05

      Да вы посмотрите, кто источник данной новости! ХА-ХА-ХА! КРЯ-КРЯ-КРЯ!

      0
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      Рейтинг: +49

      Артист61 11 августа 2017, 13:01

      Условия личного контракта тоже клуб за тебя обговаривал?
      Не хочет просто перед болельщиками Гремио с плохой стороны выглядеть.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 августа 2017, 12:48

      Просто походу нужно больше бабла... И тем и тем... Если всерьёз нужен, то лишние пару лямов жать не стоит, если так сяк, то лучше в Европе в той же Бельгии или Нидерландах откопать крутого таланта и в него вложить деньги...

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 12:34

      Как бутто плачет! - Не хочу быть свинкой! )

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 11 августа 2017, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну не хочет и не надо не такая супер звезда что бы силком тянуть.

      -4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 11 августа 2017, 12:15

      да владельцы гремио хотят побольше срубить

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 августа 2017, 12:06

      Ну не ирония ли, продают против воли в клуб, символикой которого мятежный гладиатор )

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 августа 2017, 12:00

      красава, правильно делает)))

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 11 августа 2017, 11:58

      Гундосить начал,на...й нужен!

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 11 августа 2017, 11:39

      Я думаю Спартаку лучше не покупать его! каким бы классным игроком он не был, но если у человека нет настроения и желания , то он попросту не заиграет и всё! деньги будут выброшены на ветер!

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