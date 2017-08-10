Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок «Урала» Ароян: «От работы с Тархановым только положительные впечатления»

    Защитник екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян рассказал о том, нравится ли ему футбол «шмелей», а также поделился задачами команды на текущий сезон.

    «От работы с Александром Тархановым только положительные впечатления, мне очень близко то, какой футбол он прививает в «Урале». Хотя мы профессионалы и должны привыкать к любым условиям. Сделал ли Тарханов выбор в пользу меня или Доминика Динги? Время покажет, игры покажут. Пока сложно что-то говорить, кто лучше будет готов, тот и будет выходить в стартовом составе.

    Задачи? Забраться с командой как можно выше в турнирной таблице. Много голов я, конечно, не забиваю, но буду стараться как можно надежнее играть в обороне. Хотя в последнее время мячи залетают в сетку ворот соперника», – сказал армянин.

    Ароян перешел в «Урал» из иранского клуба «Падидех».

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11