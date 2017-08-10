Игрок «Урала» Ароян: «От работы с Тархановым только положительные впечатления»

Защитник екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян рассказал о том, нравится ли ему футбол «шмелей», а также поделился задачами команды на текущий сезон.

«От работы с Александром Тархановым только положительные впечатления, мне очень близко то, какой футбол он прививает в «Урале». Хотя мы профессионалы и должны привыкать к любым условиям. Сделал ли Тарханов выбор в пользу меня или Доминика Динги? Время покажет, игры покажут. Пока сложно что-то говорить, кто лучше будет готов, тот и будет выходить в стартовом составе.

Задачи? Забраться с командой как можно выше в турнирной таблице. Много голов я, конечно, не забиваю, но буду стараться как можно надежнее играть в обороне. Хотя в последнее время мячи залетают в сетку ворот соперника», – сказал армянин.

Ароян перешел в «Урал» из иранского клуба «Падидех».