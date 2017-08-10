Николаев: «Судейские ошибки всегда были и будут»

Арбитр РФПЛ Алексей Николаев прокомментировал заявление московского «Динамо», которое после матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) обвинило российских судей в ангажированности.

«С моей точки зрения, ошибки всегда были, есть и будут. Главное – не ошибаться в простых ситуациях. Рабочий процесс всегда неизбежен», – говорит рефери.

Напомним, что Николаев обслуживает матчи чемпионата России с 2002 года.