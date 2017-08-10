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    Николаев: «Судейские ошибки всегда были и будут»

    Арбитр РФПЛ Алексей Николаев прокомментировал заявление московского «Динамо», которое после матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) обвинило российских судей в ангажированности.

    «С моей точки зрения, ошибки всегда были, есть и будут. Главное – не ошибаться в простых ситуациях. Рабочий процесс всегда неизбежен», – говорит рефери.

    Напомним, что Николаев обслуживает матчи чемпионата России с 2002 года.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2017 15:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 18:33

      А как мне иначе бабло зарабатывать, на зарплате что-ли сидеть бе ошибок - возмутился Николаев.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 18:26

      Ну конечно соломки себе подстелили, оправдания придумали.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 августа 2017, 17:37

      Ага. И если судейских ошибок не будет, футбол станет менее динамичным и уже совсем не тем. Где-то мы это уже слышали.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 августа 2017, 17:04

      Внедрять технику в век прогресса.

      6
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 10 августа 2017, 16:53

      Кто бы говорил про ошибки, пенальти ставит только за то. что команда играет прилежно( краснодар в частности с УРАЛОМ) Гнать таких поганой метлой надо....

      5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 августа 2017, 16:34

      а глава судейского корпуса вещает, что в РФПЛ не нужна система видеоповторов :)

      1
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 10 августа 2017, 16:08

      Представьте недалёкое будущее. Матчи судят роботы. И интересно, что будет тогда? Ну вот будут ли вносить в их программу шанс на ошибку. Или же всё. 100% правильные решения. Почему то уверен что внесут. Иначе не увидим мы больше красивых голов Реала из офсайдов :))

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 августа 2017, 15:56

      Не ошибки,а договорняки и подкупы всегда были,есть и будут!
      В одной моменте судья пенальти не ставит, (хотя все видел) а в другой (абсолютно такой же,только в чужую сторону) ставит.
      Нет,это не ошибки!


      "Ошибки надо не прощать,их надо смывать... кровью"

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