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    Неймар рекомендует Луану не переходить в «Спартак», а выбрать более серьезный клуб

    Нападающий бразильского «Гремио» Луан, за которым ведет охоту московский «Спартак», посоветовался по поводу своего будущего с приятелями. В частности, футболист переговорил с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Zero Hora.

    Так, игрок французов сказал товарищу, что ему не следует переезжать в Россию и лучше выбрать более достойную команду.

    «Спартак» готов выплатить за Луана порядка 24 миллионов евро, но в последние дни в борьбу за бразильца включились английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 13:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +178

      spamo77 10 августа 2017, 21:44

      его послушать так все бразилы должны в топ чемпе гонять,только вот топ чемпианатов на всех не хватит

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 августа 2017, 19:36

      Шкура продажная еще советы давать берётся.

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 августа 2017, 19:19

      Неймару больше щас делать не хер как советы кому то раздавать!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2017, 19:17

      Бегущий за деньгами Неймар что то еще советует?

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 10 августа 2017, 19:12

      Ну он же прав...чего ему делать в Спартаке?! Лучше в европе вариант выбрать.

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 10 августа 2017, 18:36

      Спартаку надо защиту усилять..с атакой вроде еще более менее как то..

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 августа 2017, 16:54

      Правильно,лучше в ПСЖ к Неймару)

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 августа 2017, 16:19

      Я начинаю тихо недолюбливать этого неудачника, сменившего великий клуб на деньги шейхов в клубе-однодневке из заштатного чемпионата... Я в Испании симпатизирую Реалу, а не Барсе, так что эпитеты - это не обида.

      4
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 10 августа 2017, 16:14

      ЧТО ЗА ХУЙНЮ ВЫ ПЕЧАТАЕТЕ.НЕЧЕГО ПИСАТЬ ВООБЩЕ НЕ ПИШИТЕ

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 августа 2017, 16:05

      Ну неймар плохого не посоветует)

      -1
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