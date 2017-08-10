Неймар рекомендует Луану не переходить в «Спартак», а выбрать более серьезный клуб

его послушать так все бразилы должны в топ чемпе гонять,только вот топ чемпианатов на всех не хватит
Нападающий бразильского «Гремио» Луан, за которым ведет охоту московский «Спартак», посоветовался по поводу своего будущего с приятелями. В частности, футболист переговорил с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Zero Hora.
Так, игрок французов сказал товарищу, что ему не следует переезжать в Россию и лучше выбрать более достойную команду.
«Спартак» готов выплатить за Луана порядка 24 миллионов евро, но в последние дни в борьбу за бразильца включились английские «Ливерпуль» и «Арсенал».