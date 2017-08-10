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  • Неймар рекомендует Луану не переходить в «Спартак», а выбрать более серьезный клуб

Неймар рекомендует Луану не переходить в «Спартак», а выбрать более серьезный клуб

10 августа 2017, 13:36
31

Нападающий бразильского «Гремио» Луан, за которым ведет охоту московский «Спартак», посоветовался по поводу своего будущего с приятелями. В частности, футболист переговорил с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Zero Hora.

Так, игрок французов сказал товарищу, что ему не следует переезжать в Россию и лучше выбрать более достойную команду.

«Спартак» готов выплатить за Луана порядка 24 миллионов евро, но в последние дни в борьбу за бразильца включились английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ПСЖ Гремио Неймар
Комментарии (31)
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pato08
1502361868
_____ Ага, как неймар перешел в более серьезный клуб, чем барса...пздц _____
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BAIv
1502362248
если хочет играть то в Англии , если деньги не напрягаясь зарабатывать то в Россию у нас с этим проще
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Leeds1023
1502362335
Похоже Спартак просерает трансферную компанию...
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Рулонъ Обоевъ
1502363006
Просто Неймар сам хочет перейти в "Спартак", вот и наговаривает.
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foreverorthodox
1502363357
Если трансфер закончится на Пашаличе, то рекомендую подписать петицию на имя Федуна, чтобы он уволил весь свой штаб, занимающийся трансферной политикой!!! Раньше надо было начинать шевелиться с покупками, а не под конец, когда напихали в Питере!!!
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Daxa 09
1502366498
Источник Бомбардир ру )))) не так давно они искали новостника себе походу теперь один из них сидит и сочиняет всю эту чушь
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alexandr347488
1502367150
Разумный совет!!!
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Dj-Sog
1502368464
Луан в скором времени станет футболистом московского «Спартака». Об этом сообщает издание Terra. Согласно источнику, стороны окончательно договорились относительно трансфера. «Спартак» за Луана заплатит 25 миллионов евро. Напомним, в данный момент права на латиноамериканского нападающего принадлежат бразильскому «Гремио». Если сделка состоится, то красно-белые будут перечислять деньги частями, но точная формула неизвестна. Важно отметить, что 30 процентов прав на Луана принадлежат инвесторам и агентам.
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GROSS77
1502370893
ЧТО ЗА ХУЙНЮ ВЫ ПЕЧАТАЕТЕ.НЕЧЕГО ПИСАТЬ ВООБЩЕ НЕ ПИШИТЕ
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momwig_
1502371183
Я начинаю тихо недолюбливать этого неудачника, сменившего великий клуб на деньги шейхов в клубе-однодневке из заштатного чемпионата... Я в Испании симпатизирую Реалу, а не Барсе, так что эпитеты - это не обида.
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