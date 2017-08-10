Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абазов: «Тосно» заканчивал матч с травмами, а ЦСКА – на классе»

    Защитник «Тосно» Руслан Абазов считает, что даже поражения в матчах с такими соперниками, как ЦСКА и «Зенит», приносят команде полезный опыт, позволяющий дебютанту освоиться в Премьер-лиге. Футболист напомнил, что с лидерами чемпионата играть тяжело любой команде.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Тосно» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с тремя очками в своем активе. ЦСКА идет на пятом месте с девятью очками в копилке.

    – У ЦСКА более мастеровитая и опытная команда, с ними тяжело играть. Особенно когда соперник все время с мячом, все время перемещается. У нас были травмы, один из игроков заканчивал матч с перемотанной головой, а ЦСКА заканчивал встречу на классе.

    – С чем связываете гол, который пропустили сразу после перерыва?

    – Наверное, усталость. Вышли с холодной головой, но была ошибка, и пошло все дальше.

    – «Тосно» освоился в Премьер-лиге?

    – У нас сложный календарь. Был «Зенит», потом ЦСКА. Играли с лидерами, было тяжело. Но это тот опыт, который должен нам помочь в будущем.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 10 августа 2017, 07:44

      Мне кажется что они ещё наведут шороху в чемпионате.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11