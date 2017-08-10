Абазов: «Тосно» заканчивал матч с травмами, а ЦСКА – на классе»

Защитник «Тосно» Руслан Абазов считает, что даже поражения в матчах с такими соперниками, как ЦСКА и «Зенит», приносят команде полезный опыт, позволяющий дебютанту освоиться в Премьер-лиге. Футболист напомнил, что с лидерами чемпионата играть тяжело любой команде.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Тосно» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с тремя очками в своем активе. ЦСКА идет на пятом месте с девятью очками в копилке.

– У ЦСКА более мастеровитая и опытная команда, с ними тяжело играть. Особенно когда соперник все время с мячом, все время перемещается. У нас были травмы, один из игроков заканчивал матч с перемотанной головой, а ЦСКА заканчивал встречу на классе.

– С чем связываете гол, который пропустили сразу после перерыва?

– Наверное, усталость. Вышли с холодной головой, но была ошибка, и пошло все дальше.

– «Тосно» освоился в Премьер-лиге?

– У нас сложный календарь. Был «Зенит», потом ЦСКА. Играли с лидерами, было тяжело. Но это тот опыт, который должен нам помочь в будущем.