Рейнгольд: «Спасибо Зе Луишу, что реализовал хоть один момент»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд критически отнесся к победе красно-белых над «Арсеналом». Ветеран считает, что команды такого уровня нужно обыгрывать более уверенно.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Стоит отметить, что Зе Луиш, отметившийся голом, забил за «Спартак» впервые за 294 дня.

– Начнем с того, что нужно реализовывать моменты. В целом, полное преимущество «Спартака». Я и не сомневался в победе красно-белых. Я думал, что будет сложнее. Не хочу обижать Тулу, но таким командам нужно быстрее забить. Чем быстрее забьешь, тем легче играть. Все равно, молодцы. Ресурс остался, не выложились до конца. Следующая игра станет вторым экзаменом. Первый они провалили.

– Какие впечатления произвели Тигиев, Петкович и Пашалич?

– Не хочу валять дурака. «Арсенал» – не тот соперник, по которому можно судить. Хотя Пашалич произвел очень приятное впечатление. Рассудительный, жесткий, неуступчивый. Я внимательно за ним следил. Остальные сработали нормально. Нагрузки было мало. Не берусь судить по одной игре.

– Зе Луиш?

– Творил чудеса. Хорошо хоть забил. Народ возмущался. Столько выходов один на один: промахнулся, не отдал, поскользнулся. Нужно такие моменты реализовать. Спасибо, что реализовал хоть один.