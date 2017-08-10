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    Глушаков – о разгроме в Санкт-Петербурге: «За это еще во втором круге отыграемся»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Арсенал» (2:0) в пятом туре РФПЛ сообщил подробности крупного поражения от «Зенита» (1:5) туром ранее.

    «Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся. Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно», – сказал игрок сборной России.

    Красно-белые набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится 27 ноября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2017 00:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 августа 2017, 11:03

      Ну-ну, посмотрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 августа 2017, 10:52

      Надейся и Жди !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 10 августа 2017, 10:51

      дотяни до второго круга дружок

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 августа 2017, 09:47

      Не говори -гоп....Что бы отыграться хотя бы в +2, надо оптимальную форму набрать, это первое...Второе, посмотрим, что с конями покажите....Ну и третье, я не верю в то что отыграетесь с большим плюсом с таким составом, если вообще отыграетесь..Не в обиду ни кому, чисто мое мнение...

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 августа 2017, 09:19

      С такого счёта не отыгрываются, как бы не хотелось!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 10 августа 2017, 08:51

      Никак не угомонится этот олень!

      6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 августа 2017, 08:33

      Не говори гоп. Сначало обыграть потом моджно говорить мол вот отыгрались.

      7
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      Рейтинг: +10

      Kolesnicov1aleksandr 10 августа 2017, 07:36

      ну, ну!

      1
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 10 августа 2017, 07:26

      Глушак не смешил бы людей ))) Как говорится-не мешки ворочать !!!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2017, 07:18

      Свежо питание, но серет.. с трудом. Во втором круге получите от Зенита 5:0

      0
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