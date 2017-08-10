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  • Глушаков – о разгроме в Санкт-Петербурге: «За это еще во втором круге отыграемся»

Глушаков – о разгроме в Санкт-Петербурге: «За это еще во втором круге отыграемся»

10 августа 2017, 00:19
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Арсенал» (2:0) в пятом туре РФПЛ сообщил подробности крупного поражения от «Зенита» (1:5) туром ранее.

«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся. Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно», – сказал игрок сборной России.

Красно-белые набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится 27 ноября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
Комментарии (16)
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altezzik
1502317628
Футболист хороший, но болтает много лишнего.
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Zeff
1502324370
Глушаков, это похороны"!!!
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bashnat013
1502331429
пролобирует нужного судью
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NNNN-4
1502335252
Глушаков – о разгроме в Санкт-Петербурге: «За это еще во втором круге ,в 2045, отыграемся»
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семёнычев
1502337582
Продолжение банкета... Ну,кто вот за язык тянет? Отыграемся,это как? 5-1? Отыгрун,мама не горюй..
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vladimir-7
1502338695
Свежо питание, но серет.. с трудом. Во втором круге получите от Зенита 5:0
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ЭМФ
1502339196
Глушак не смешил бы людей ))) Как говорится-не мешки ворочать !!!
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SPARTAK 85
1502343192
Не говори гоп. Сначало обыграть потом моджно говорить мол вот отыгрались.
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isa361
1502344308
Никак не угомонится этот олень!
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smersh45
1502351493
дотяни до второго круга дружок
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