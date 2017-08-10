Глушаков – о разгроме в Санкт-Петербурге: «За это еще во втором круге отыграемся»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Арсенал» (2:0) в пятом туре РФПЛ сообщил подробности крупного поражения от «Зенита» (1:5) туром ранее.

«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся. Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно», – сказал игрок сборной России.

Красно-белые набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится 27 ноября.