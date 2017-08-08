Бышовец считает Кузяева главным открытием сезона

Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец сравнил активность на трансферном рынке этим летом «Спартака» и «Зенита». Он отметил грамотность подбора игроков клубом из Санкт-Петербурга, а также слабую деятельность на этом поле представителей столицы.

«Роберто Манчини и селекционный отдел «Зенита» осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей. Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее.

Если говорить про «Спартак», то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно», – заявил Бышовец.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.