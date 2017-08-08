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    Бышовец считает Кузяева главным открытием сезона

    Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец сравнил активность на трансферном рынке этим летом «Спартака» и «Зенита». Он отметил грамотность подбора игроков клубом из Санкт-Петербурга, а также слабую деятельность на этом поле представителей столицы.

    «Роберто Манчини и селекционный отдел «Зенита» осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей. Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее.

    Если говорить про «Спартак», то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно», – заявил Бышовец.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Известия

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    08.08.2017 09:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 13:07

      До этого Некузяев был?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2017, 11:34

      Какой бл..ть открытие? Вы что там курите? Что Бышовец, что Ловчев... походу у них один поставщик... Сыграли 4 матча! а они уже чуть не номинации по итогам сезона раздают и места всем расписывают... Еб..ный стыд!

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 11:19

      Тьфу Тьфу Тьфу, что б не сглазил! Пусть играет, старается! Пусть растет! В сборную может Саламыч возьмет! Пока не плохо, главное теперь что бы это было стабильно!)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 августа 2017, 10:53

      Сезон только открылся , рано еще говорить об главных открытиях ! Кузяев очень старается и у него это получается , а что будет дальше мы увидим чуть позже !

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 августа 2017, 10:49

      ЧМ обеспечен. Если не забуксует, еще в Европе поиграет.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 8 августа 2017, 10:48

      ДА только начало, случись так же что с Жулиано и все открытие на лавке будет сидеть, рано еще говорить

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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 10:37

      Кузяев очень старательный. О других качествах рано судить.

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 8 августа 2017, 10:18

      Не перехвалите Далера, еще весь сезон впереди

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 августа 2017, 10:17

      пока бабло не испортило

      0
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