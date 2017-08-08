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Бышовец считает Кузяева главным открытием сезона

8 августа 2017, 09:54
9

Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец сравнил активность на трансферном рынке этим летом «Спартака» и «Зенита». Он отметил грамотность подбора игроков клубом из Санкт-Петербурга, а также слабую деятельность на этом поле представителей столицы.

«Роберто Манчини и селекционный отдел «Зенита» осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей. Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее.

Если говорить про «Спартак», то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно», – заявил Бышовец.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кузяев Далер Бышовец Анатолий
Комментарии (9)
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piligrim1986
1502176677
пока бабло не испортило
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DePisuares
1502176720
Не перехвалите Далера, еще весь сезон впереди
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paracetamol
1502177823
Кузяев очень старательный. О других качествах рано судить.
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EcioAuditore
1502178538
ДА только начало, случись так же что с Жулиано и все открытие на лавке будет сидеть, рано еще говорить
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bset
1502178581
ЧМ обеспечен. Если не забуксует, еще в Европе поиграет.
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XaXatyn
1502178791
Сезон только открылся , рано еще говорить об главных открытиях ! Кузяев очень старается и у него это получается , а что будет дальше мы увидим чуть позже !
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zlobny_zenitos
1502180370
Тьфу Тьфу Тьфу, что б не сглазил! Пусть играет, старается! Пусть растет! В сборную может Саламыч возьмет! Пока не плохо, главное теперь что бы это было стабильно!)))
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ivanthebest
1502181273
Какой бл..ть открытие? Вы что там курите? Что Бышовец, что Ловчев... походу у них один поставщик... Сыграли 4 матча! а они уже чуть не номинации по итогам сезона раздают и места всем расписывают... Еб..ный стыд!
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Дядя Серёжа
1502186855
До этого Некузяев был?
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