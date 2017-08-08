Кокорин: «В матче со «Спартаком» все решил настрой»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от крупной победы над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России. По мнению форварда, петербургская команда одержала победу над красно-белыми благодаря особому настрою на игру.

«Мы очень довольны. Сами видели, сколько пришло болельщиков. Это, наверное, рекордная посещаемость. Всем подарили праздник, и сами счастливы. Наверное, всем понравилось.

Думаю, все решил настрой. До этого в Лиге Европы играли, и нас Юра Лодыгин спас. Там не получилось выиграть, а затем сразу первое большое дерби. Мы не могли просто так не выиграть и не забить. Отличный вечер получился», — сказал Кокорин.