Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин: «В матче со «Спартаком» все решил настрой»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от крупной победы над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России. По мнению форварда, петербургская команда одержала победу над красно-белыми благодаря особому настрою на игру.

    «Мы очень довольны. Сами видели, сколько пришло болельщиков. Это, наверное, рекордная посещаемость. Всем подарили праздник, и сами счастливы. Наверное, всем понравилось.

    Думаю, все решил настрой. До этого в Лиге Европы играли, и нас Юра Лодыгин спас. Там не получилось выиграть, а затем сразу первое большое дерби. Мы не могли просто так не выиграть и не забить. Отличный вечер получился», — сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 10:50

      Все нормально, ты только играй всегда также как в воскресенье и все будет хорошо! Играй в футбол, а мы всегда придем и поддержим!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 8 августа 2017, 09:52

      Согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 августа 2017, 09:12

      Вот так бы на каждую игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 8 августа 2017, 07:25

      Здесь соединились вместе и настрой и мастерство и желание победить

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 8 августа 2017, 06:17

      Кокорин ты наверно пивка не попил вот играл пол силы все равно с тебя толку нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 8 августа 2017, 05:55

      Надеюсь, что Кокорин будет играть также хорошо , как он болтает))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 августа 2017, 02:41

      Может, всё-таки настрой во вторую очередь? Судя по голам, мастерство проснулось

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11